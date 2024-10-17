Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Απόψε το «φεγγάρι του κυνηγού», η υπέρ -πανσέληνος του Οκτωβρίου

Σήμερα το βράδυ η πανσέληνος θα είναι... υπέρλαμπτη, καθώς συμπίπτει με την περίοδο που η Σελήνη βρίσκεται πιο κοντά στην τροχιά της Γης

πανσεληνος

Σήμερα Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου, θα ανατείλει το «φεγγάρι του κυνηγού», η πανσέληνος Οκτωβρίου, που θα είναι ιδιαίτερα φωτεινή και αναμένεται να χαρίσει  μια μοναδική λάμψη στον νυχτερινό ουρανό.

Μάλιστα, πρόκειται για υπερπανσέληνο, αφού θα συμπέσει με την περίοδο που η Σελήνη βρίσκεται πιο κοντά στην τροχιά της Γης. 

Τα ονόματα της Σελήνης σχετίζονται συνήθως με τις δραστηριότητες που γίνονταν αυτή την εποχή του χρόνου

Σύμφωνα με το Oxford English Dictionary, η ονομασία για το «φεγγάρι του κυνηγού» ξεκινά από το 1710.

Άλλες ονομασίας για το «φεγγάρι του κυνηγού» είναι:

  • Drying Rice Moon, περιγράφει μέρος της διαδικασίας μετά τη συγκομιδή της προετοιμασίας του ρυζιού για το χειμώνα.
  • Falling Leaves Moon είναι ένας όρος Anishinaabe που υπογραμμίζει τη μετάβαση μεταξύ καλοκαιριού και φθινοπώρου.
  • Freezing Moon (Ojibwe) και το Ice Moon (Haida) αναφέρονται στις ολοένα και πιο χαμηλές θερμοκρασίες αυτής της περιόδου.
  • Migrating Moon (Cree) αναφέρεται στη στιγμή που τα πουλιά αρχίζουν να πετούν νότια σε θερμότερα κλίματα.
Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πανσέληνος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark