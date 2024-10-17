Εορτολόγιο 17 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Πέμπτη 17 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Αγίου Αντιγόνου, του Αγίου Ευπρεπίου μάρτυρος και του Άγιου Ανδρέα του Οσιομάρτυρος. Σήμερα έχουν γιορτή οι: Αντίγονος, Ευπρέπιος, Ευπρέπειος, Ευπρεπής, Ευπρεπία.
Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Φτώχειας
Παγκόσμια Ημέρα Μυοσκελετικού Τραύματος
Ανατολή ήλιου: 07:36 - Δύση ήλιου: 18:44
Σελήνη 14.7 ημερών
Πηγή: skai.gr
