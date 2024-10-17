Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 17 Οκτωβρίου

Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά

Εορτολόγιο 17 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Πέμπτη 17 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Αγίου Αντιγόνου, του Αγίου Ευπρεπίου μάρτυρος και του Άγιου Ανδρέα του Οσιομάρτυρος. Σήμερα έχουν γιορτή οι: Αντίγονος, Ευπρέπιος, Ευπρέπειος, Ευπρεπής, Ευπρεπία.

Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Φτώχειας
Παγκόσμια Ημέρα Μυοσκελετικού Τραύματος
Ανατολή ήλιου: 07:36 - Δύση ήλιου: 18:44
Σελήνη 14.7 ημερών

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εορτολόγιο εορτασμός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark