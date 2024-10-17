Ελληνικό: Η πρώτη έξυπνη πόλη που δημιουργείται εκ θεμελίων στην Ευρώπη

Την ευκαιρία μάθουν τα χαρακτηριστικά των έξυπνων βιώσιμων πόλεων που αποτελούν πρότυπο δημιουργίας και στόχο σε διεθνές επίπεδο και κατ' επέκταση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στη χώρα μας, έχουν μαθητές τελευταίων τάξεων του Δημοτικού και των πρώτων τάξεων του Γυμνασίου μέσα από την πρωτοβουλία της LAMDA Development σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό SciCo.

Πρόκειται για το πρόγραμμα ενημέρωσης μαθητών για τις «έξυπνες» και βιώσιμες πόλεις «Smart City Innovators: έξυπνες πόλεις για ένα βιώσιμο μέλλον», που όπως έχει ανακοινώσει η LAMDA Development, έχει στόχο την ενημέρωση μαθητών/ριών γύρω από τις έννοιες των «πράσινων», «έξυπνων» και βιώσιμων πόλεων, με την ιδιαιτερότητα ότι δράσεις της πρωτοβουλίας πραγματοποιούνται εντός της πρώτης έξυπνης βιώσιμης πόλης που κατασκευάζεται από τα θεμέλια της στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στο «The Ellinikon Experience Park»,

Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει σχολικό, εκπαιδευτικό πρόγραμμα για 1.500 μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 8-12 ετών των σχολείων που βρίσκονται στους όμορους με το έργο του Ελληνικού δήμους (Ελληνικό-Αργυρούπολη, Άλιμος, Γλυφάδα), καθώς και πρωτότυπες ομαδικές δράσεις στο The Ellinikon Experience Park. Αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην εξοικείωση των μαθητών με τις βασικές λειτουργίες μιας «έξυπνης» πόλης σε περιβαλλοντικό και τεχνολογικό επίπεδο, καθώς και στην ευαισθητοποίησή τους σχετικά με τη σημασία της εξοικονόμησης πόρων. Η εκπαιδευτική προσέγγιση του προγράμματος βασίζεται στη μάθηση βάσει έργου, τη μάθηση βάσει παιχνιδιού και την ανακαλυπτική μάθηση μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων.

Οι δραστηριότητες που ξεκίνησαν το περασμένο Σαββατοκύριακο συνεχίζονται και για τα επόμενα δύο Σαββατοκύριακα του Οκτωβρίου στην Πλατεία Β, του The Ellinikon Experience Park με τη συμμετοχή να είναι δωρεάν (τηρείται σειρά προτεραιότητας) Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα των δράσεων «Smart City Innovators: Έξυπνες Πόλεις για ένα Βιώσιμο μέλλον» στο The Ellinikon Experience Park, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το experiencepark.theellinikon.com.gr.

Οι λειτουργίες της έξυπνης πόλης στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των μαθητών

Ήδη από το πρώτο Σαββατοκύριακο οι μαθητές έδειξαν εξαιρετικό ενδιαφέρον στις να ανακαλύψουν τις λειτουργίες μιας «έξυπνης πόλης», τόσο σε ζητήματα που συνδέονται με περιβαλλοντικές προκλήσεις όσο και σε ζητήματα σχετικά με την υιοθέτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και κυκλικών πρακτικών. Το ενδιαφέρον των μαθητών από τις παρουσιάσεις της εξειδικευμένης ομάδας της SciCo κέντρισαν επίσης οι εξελίξεις στην τεχνολογία με την εξοικείωση τους με αυτοματισμούς και αισθητήρες MicroBit (microbit είναι ένας προγραμματιζόμενος υπολογιστής που χρησιμοποιείται ευρέως στην εκπαίδευση για να διδάξει βασικές αρχές του προγραμματισμού και της ηλεκτρονικής). Ειδικότερα οι αισθητήρες περιβάλλοντος Microbit μπορούν να μετρήσουν και να απεικονίσουν τις πληροφορίες του περιβάλλοντος (ήχο, θερμοκρασία, φως, νερό κλπ) μελετώντας τις αλλαγές των μετρήσεων και την κατανομή τους στο χώρο.

Όπως επισημάνθηκε μεταξύ άλλων με απλά λόγια στα παιδιά τα βιοκλιματικά κτίρια και οι κυκλικές πρακτικές συνδυάζονται με την οικονομία διαμοιρασμού, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και την ανακύκλωση για να δημιουργήσουν ένα βιώσιμο και έξυπνο αστικό περιβάλλον. Αυτές οι πρακτικές όχι μόνο προστατεύουν το περιβάλλον αλλά και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής, κάνοντας τις πόλεις πιο ανθεκτικές και έτοιμες να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του μέλλοντος.

