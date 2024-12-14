Μαγνησία: 14χρονη δέχθηκε σεξουαλική επίθεση από εκπαιδευτικό – Τι υποστηρίζει ο 59χρονος

Από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου καταδικάστηκε χθες, Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου ένας 59χρονος εκπαιδευτικός κάτοικος Αλεξανδρούπολης για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Σύμφωνα με τη δικογραφία τον Αύγουστο του 2019, ο 59χρονος είχε προσεγγίσει ένα 14χρονο κορίτσι σε μονοπάτι της γνωστής παραλίας “Καστάνη” στην Σκόπελο, με το πρόσχημα ότι θέλει να τη ρωτήσει για την πρόοδο της στο σχολείο. Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, ο 59χρονος κατηγορούμενος όμως αιφνιδίασε το νεαρό κορίτσι καθώς προσπάθησε να της χαϊδέψει τα μαλλιά και στη συνέχεια να τη φιλήσει στο στόμα. Η 14χρονη έβαλε τις φωνές και έσπευσε να βρει καταφύγιο στην οικογένεια της. Στην συνέχεια ο πατέρας της 14χρονης αναζήτησε τον 59χρονο εκπαιδευτικό, εντοπίζοντας τον να βρίσκεται στην παραλία με την οικογένεια του και κάλεσε την αστυνομία. Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι δυο οικογένειες βρίσκονταν στο νησί για διακοπές.

Ο ίδιος υποστήριξε πως επρόκειτο για παρεξήγηση καθώς το χάδι ήταν πατρικό και αρνήθηκε πως προσπάθησε να τη φιλήσει.

Ο 59χρονος κατηγορούμενος είχε καταδικαστεί πρωτόδικα τον Ιούνιο του 2022 σε ένα χρόνο με αναστολή, αλλά η οικογένεια της ανήλικης είχε ασκήσει τότε έφεση με αποτέλεσμα να επανέλθει η υπόθεση στο δικαστήριο, αυτή την φορά με παρουσία της 19χρονης πλέον κοπέλας.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο επέβαλε την ίδια ποινή, ωστόσο το δικαστήριο αποφάσισε να παραπέμψει την υπόθεση στην Εισαγγελία προκειμένου να διερευνηθεί εάν υπήρξε βιασμός ή άλλες πράξεις από τον εκπαιδευτικό εις βάρος του 14χρονου κοριτσιού τότε.

