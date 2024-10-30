Εντυπωσιακά στοιχεία για τον κύκλο των παραβάσεων και παρανομιών 913 συνολικά δημοσίων υπαλλήλων - δεκάδες από τους οποίους είναι δήμαρχοι, προϊστάμενοι διευθύνσεων, τμημάτων και άλλοι κρατικοί λειτουργοί - περιλαμβάνει η τελευταία έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) για τη διαφθορά και την αυθαιρεσία στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, την οποία αποκαλύπτουν σήμερα «ΤΑ ΝΕΑ».

Πρόκειται για σειρά υποθέσεων για τις οποίες ενημερώθηκε υπηρεσιακά η ΕΑΔ, με πολλές από αυτές να αφορούν από παραβάσεις καθήκοντος μέχρι υπεξαιρέσεις και ασέλγειες σε βάρος ανηλίκων!

Από τους 598 ελεγχόμενους για ύποπτες ενέργειες, οι 104 ήταν υπάλληλοι δήμων, οι 103 αιρετοί, οι 92 ένστολοι, οι 68 γιατροί, οι 64 εκπαιδευτικοί, οι 51 υπάλληλοι υπουργείων, οι 44 υπάλληλοι ΝΠΙΔ, οι 41 υπάλληλοι περιφερειών, οι 18 σωφρονιστικοί υπάλληλοι και οι 13 υπάλληλοι Ανεξαρτήτων Αρχών.

Οπως σημειώνεται στην έκθεση της ΕΑΔ, με βάση τις επακόλουθες έρευνες ελέγχθηκαν πειθαρχικά 315 κρατικοί υπάλληλοι από τους οποίους οι 135 για «παράβαση καθήκοντος» και οι υπόλοιποι για μια σειρά από άλλα πειθαρχικά παραπτώματα.

Από τους ελεγχόμενους οι 57 ήταν δήμαρχοι, οι 52 προϊστάμενοι διεύθυνσης, οι 50 προϊστάμενοι τμημάτων, οι 102 υπάλληλοι, οι 36 αιρετοί και ένας περιφερειάρχης.

Εκδιώχθηκαν από τις υπηρεσίες τους 55 υπάλληλοι για αδικαιολόγητη αποχή, 5 για μαστροπεία και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, 4 για υπεξαίρεση, δύο για απάτη με υπολογιστή, δύο για κατοχή πλαστού πτυχίου και ένας για κακουργηματική… αρχαιοκαπηλία.

Ο συνολικός αριθμός των εκδιωχθέντων υπαλλήλων είναι 77.



Πηγή: skai.gr

