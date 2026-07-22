Σημαντική ενίσχυση για τον Άρη, με την «κίτρινη» ΠΑΕ να ανακοινώνει την απόκτηση του Τομ Ντέλε-Μπασίρου.

Ο Νιγηριανός χαφ θα αποτελεί μόνιμο κάτοικο Θεσσαλονίκης για τα επόμενα τρία χρόνια, ερχόμενος με μεταγραφή από τη Γουότφορντ.

Την περασμένη σεζόν ο 26χρονος αγωνίστηκε με τη μορφή δανεισμού στην Τουρκία και συγκεκριμένα στη Γκεντσλερμπιρλιγί, με την οποία κατέγραψε 30 συμμετοχές, μοιράζοντας και μία ασίστ.

Πλέον έρχεται στην Ελλάδα για να ενισχύσει σημαντικά τη μεσαία γραμμή του Άρη, με τον Ντέλε-Μπασίρου να πραγματοποιεί και τις πρώτες του δηλώσεις.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Ντέλε-Μπασίρου:

«Ο ΑΡΗΣ αποτελεί μια νέα πρόκληση στην καριέρα μου και είμαι ενθουσιασμένος που ανήκω πλέον σε αυτό το κλαμπ.

Έχω μάθει πολλά για τον ΑΡΗ. Γνωρίζω τον Μπένζαμιν (σ.σ. Γκαρέ), που αγωνίζεται εδώ και έχω μιλήσει αρκετά μαζί του, ώστε να πάρω πληροφορίες για τη νέα μου ομάδα.

Έρχομαι σε μια ομάδα που έχει υψηλούς στόχους και ανυπομονώ να μπω στο γήπεδο για να δουλέψω με τον προπονητή μου και τους νέους μου συμπαίκτες.

Οι φίλοι του ΑΡΗ, για τους οποίους ξέρω ότι είναι ενθουσιώδεις και δημιουργούν θερμή ατμόσφαιρα, να είναι σίγουροι ότι θα δουν έναν παίκτη που θα τα δίνει όλα για την ομάδα τους.

Τους περιμένω στο γήπεδο και όλοι μαζί θα κάνουμε τα πάντα για να πετύχουμε τους στόχους μας τη νέα σεζόν».

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