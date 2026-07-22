Ο Κώστας Τσιμίκας νιώθει σαν να μην έφυγε ποτέ από τη Λίβερπουλ και έμαθε πολλά από την περίεργη σεζόν που ισχυρίστηκε ότι βίωσε στο πέρασμά του από τη Ρόμα με δανεισμό

Έπειτα από μια κακή, αλλά απόλυτα διδακτική αγωνιστική περίοδο στη Ρώμη, όπου δεν κατάφερε να συνεργαστεί όσο και όπως θα ήθελε με τον Γκασπερίνι και δεν πήρε όσο χρόνο συμμετοχής ιδανικά θα είχε σκεφτεί, ο Κώστας Τσιμίκας είναι πλέον ξανά μέλος της Λίβερπουλ.

Ακολουθώντας την προετοιμασία της ομάδας επί αμερικανικού εδάφους, ο "Greek Scouser" δήλωσε: «Είναι σαν να μην έφυγα ποτέ, έτσι αισθάνομαι. Και πραγματικά ανυπομονώ να ξαναφορέσω τη φανέλα της ομάδας. Ήταν πολύ περίεργη η περσινή σεζόν, δεν έπαιξα όσο θα ήθελα στη Ρόμα, αλλά φρόντισα να συνεχίσω να δουλεύω σκληρά και το έκανα και τις ημέρες των διακοπών μου».

Πηγή: skai.gr

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