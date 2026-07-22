Ο υποστράτηγος Μιχαΐλο Ντραπάτι αντικατέστησε τον Ολεξάντρ Σίρσκι στη θέση του αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, αποτελώντας τον τρίτο επικεφαλής του ουκρανικού στρατού από την έναρξη του πολέμου με τη Ρωσία το 2022.

Η επιλογή του 43χρονου έγινε δεκτή με ενθουσιασμό τόσο από την κοινωνία των πολιτών όσο και από τις ένοπλες δυνάμεις. Το όνομα του Ντραπάτι ακούστηκε σε διαδηλώσεις που αρχικά είχαν ξεκινήσει προς υποστήριξη του φίλου του και πρώην υπουργού Άμυνας Μιχαΐλο Φεντόροφ, αλλά κατέληξαν να ζητούν την απομάκρυνση του Σίρσκι.

«Δεν υπάρχει καλύτερος άνθρωπος για αυτή τη θέση σήμερα στην Ουκρανία», δήλωσε στο BBC ένας Ουκρανός στρατιώτης.

Η υποστήριξη προς τον Ντραπάτι βασίζεται στην πολυετή στρατιωτική του εμπειρία στη μετασοβιετική Ουκρανία, στις ικανότητές του ως διοικητής στο πεδίο της μάχης και στη φήμη που έχει αποκτήσει ως ανθρώπινος, αλλά και αποφασιστικός ηγέτης μεταξύ των στρατιωτών.

Αποφοίτησε από το Ινστιτούτο Αρμάτων του Χαρκόβου το 2004 και ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του ως υπολοχαγός. Δέκα χρόνια αργότερα απέκτησε ευρύτερη αναγνώριση, όταν βίντεο με ένα τεθωρακισμένο όχημα μάχης υπό τη διοίκησή του να συντρίβει ένα πρόχειρο οδόφραγμα έγινε viral.

Ήταν τον Μάιο του 2014, όταν φιλορώσοι αυτονομιστές είχαν καταλάβει τμήματα της ανατολικής Ουκρανίας και το τάγμα του Ντραπάτι εισήλθε στη νότια πόλη Μαριούπολη για να απελευθερώσει ομήρους που κρατούνταν στο αστυνομικό τμήμα της πόλης.

Αργότερα θυμήθηκε ότι του είχαν πει πως μπροστά τους υπήρχαν οδοφράγματα ύψους άνω του ενός μέτρου και τον ρώτησαν τι έπρεπε να κάνουν. «Είπα: Ας το πάρουμε με έφοδο. Αυτό το βίντεο έκανε τον γύρο του κόσμου», ανέφερε σε συνέντευξή του.

Αργότερα την ίδια χρονιά τιμήθηκε για την αποχώρηση περικυκλωμένων ουκρανικών μονάδων από περιοχή των συνόρων στην περιφέρεια Λουχάνσκ. Το 2021 επέστρεψε στο πανεπιστήμιο για περαιτέρω εκπαίδευση σε επιχειρησιακό και στρατηγικό επίπεδο και τον Ιούνιο του ίδιου έτους τιμήθηκε με ξίφος τιμής ως ο κορυφαίος απόφοιτος, από τη Βρετανίδα πρέσβη Μελίντα Σίμονς.

Όταν ξεκίνησε η πλήρους κλίμακας ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022, ο Ντραπάτι ήταν υποδιοικητής των Κοινών Δυνάμεων. Ηγήθηκε επιχειρησιακών ομάδων – προσωρινών σχηματισμών μάχης – σε διάφορα σημεία του μετώπου, αναχαιτίζοντας με επιτυχία την προέλαση των ρωσικών στρατευμάτων προς το Κρίβι Ριχ και συμβάλλοντας στην απελευθέρωση αρκετών οικισμών στις περιφέρειες Χερσώνας και Ντνιπροπετρόβσκ.

Μέχρι το 2024 είχε αναλάβει τη διοίκηση των χερσαίων δυνάμεων του ουκρανικού στρατού και ηγούνταν επιχειρησιακών ομάδων σε μερικές από τις πιο σκληρές μάχες στα ανατολικά. Λιγότερο από έναν χρόνο αργότερα, ένα πεδίο εκπαίδευσης στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόβσκ επλήγη από ρωσικό πύραυλο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 12 στρατιώτες και να τραυματιστούν άλλοι 60.

Ο Ντραπάτι υπέβαλε την παραίτησή του την ίδια ημέρα, δηλώνοντας ότι αναλάμβανε προσωπικά την ευθύνη για τη «συνωμοσία σιωπής και ατιμωρησίας» που είχε οδηγήσει στους θανάτους.

«Ένας στρατός στον οποίο οι διοικητές φέρουν προσωπική ευθύνη για τις ζωές του προσωπικού συνεχίζει να ζει. Ένας στρατός στον οποίο κανείς δεν ευθύνεται για μια απώλεια πεθαίνει», έγραψε.

Η κίνηση αυτή θεωρήθηκε ένδειξη προσωπικής λογοδοσίας και η απόφαση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να τον διορίσει αντί για αυτόν διοικητή των Κοινών Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας έγινε ευρέως αποδεκτή.

Έκτοτε, οι φήμες για εντάσεις με τον Σίρσκι άρχισαν να εντείνονται.

«Ο Ντραπάτι είναι ένας σχετικά νέος στρατηγός. Είναι χαρισματικός. Πάντα τον έστελναν σε περιοχές όπου η κατάσταση ήταν εξαιρετικά δύσκολη», δήλωσε ανώνυμος αξιωματικός σε ουκρανικά μέσα ενημέρωσης τον Ιούνιο του 2025. «Δεν πιστεύω ότι έχει πολιτικές φιλοδοξίες. Ωστόσο, είμαι βέβαιος ότι οι φιλοδοξίες του δεν περιορίζονται στη θέση του διοικητή των χερσαίων δυνάμεων ή των Κοινών Δυνάμεων».

Λίγο περισσότερο από έναν χρόνο αργότερα, ο Σίρσκι αποχώρησε και οι προσδοκίες από τον Ντραπάτι είναι υψηλές.

«Ο Ντραπάτι έχει πολύ καλή φήμη μεταξύ των απλών στρατιωτών – ιδιαίτερα εκείνων που εντάχθηκαν μετά το 2022 ως πολίτες», δήλωσε ο Μικόλα Μπιελιέσκοφ, ανώτερος αναλυτής της ουκρανικής μη κυβερνητικής οργάνωσης Come Back Alive. Ωστόσο, σημείωσε ότι ο νέος αρχηγός θα πρέπει να λειτουργήσει υπό σοβαρούς περιορισμούς: «Ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων έχει σημαντική επιρροή. Όμως ο πόλεμος είναι ένας συνδυασμός κυβέρνησης, προεδρικού γραφείου, στρατιωτικών προμηθευτών και εξάρτησης από τους δυτικούς εταίρους… Έτσι, έχει μπροστά του μια δύσκολη πορεία».

Οι πιθανότητες κατάπαυσης του πυρός με τη Ρωσία παραμένουν περιορισμένες και η Ουκρανία αντιμετωπίζει έναν ακόμη σκληρό χειμώνα πολέμου.

Η κινητοποίηση ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί προτεραιότητα, ενώ ο Ντραπάτι θα κληθεί επίσης να αντιμετωπίσει τη διαφθορά που επηρεάζει όλα τα επίπεδα του στρατού, από τα γραφεία στρατολόγησης έως τις αμυντικές προμήθειες. Παράλληλα, θα πρέπει να αξιοποιήσει τα σημαντικά τεχνολογικά άλματα της Ουκρανίας και την αναπτυσσόμενη αμυντική βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας, η οποία έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στις πρόσφατες επιτυχίες της χώρας στο πεδίο της μάχης.

Στο πρώτο μήνυμά του μετά τον διορισμό του ως αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων, ο Ντραπάτι αναγνώρισε τη δυσκολία της αποστολής του και υποσχέθηκε να εργαστεί «χωρίς μεγάλες υποσχέσεις, με ευθύνη για τις αποφάσεις μας και με σεβασμό» προς όσους βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.

Πολλοί αναμένουν αλλαγή σε σχέση με αυτό που θεωρήθηκε ως «ξεπερασμένος» τρόπος πολέμου του Σίρσκι, ο οποίος – σύμφωνα με τους επικριτές του – έδινε μικρότερη σημασία στις ανθρώπινες απώλειες μπροστά στην επίτευξη στρατιωτικών στόχων.

«Είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός ρόλος και ο κόσμος θα περιμένει γρήγορες αλλαγές», δήλωσε ο αναλυτής Μπιελιέσκοφ, προειδοποιώντας ωστόσο κατά της «υπεραπλούστευσης» που μπορεί να οδηγήσει σε απαιτήσεις για σαρωτικές βελτιώσεις μέσα σε μη ρεαλιστικά χρονικά περιθώρια.

Το ίδιο τόνισε και ο πρώην σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικών Ολεξίι Κοπύτκο. Όπως είπε, ως αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων «σήμερα σε λατρεύουν και σε αγαπούν όλοι, αύριο δεν σε αγαπούν όλοι και μεθαύριο θεωρείσαι υπεύθυνος για τα πάντα, ενώ κανένα από τα επιτεύγματά σου δεν έχει πλέον σημασία».

Ο Βαλέρι Ζαλούζνι, ο οποίος απομακρύνθηκε από τη θέση του αρχηγού του στρατού το 2024, προέβλεψε ότι ο Ντραπάτι θα «περάσει πολύ δύσκολα. Πολύ πιο δύσκολα απ’ όσο φαντάζεται».

Ωστόσο, ανάμεσα σε πολλούς στρατιώτες και απλούς Ουκρανούς υπάρχει έντονη προσδοκία για τη νέα προσέγγιση που εκπροσωπεί ο Ντραπάτι. Ένας εξ αυτών δήλωσε ότι, αν ο Μιχαΐλο Φεντόροφ επέστρεφε στη θέση του υπουργού Άμυνας, η ηγεσία των δύο ανδρών θα αποτελούσε «τον χειρότερο εφιάλτη της Ρωσίας».

Όταν παραιτήθηκε από τη θέση του το 2025, ο Ντραπάτι είχε απαριθμήσει τα ζητήματα που είχε προσπαθήσει να αντιμετωπίσει στις χερσαίες δυνάμεις: από τη μεταρρύθμιση της εκπαίδευσης μάχης και την άδικη επιστράτευση έως τη διαφθορά και τα προβλήματα στα συστήματα προμηθειών. «Η αντίσταση είναι αναμενόμενη, αλλά οι προσπάθειες πρέπει να ενταθούν», είχε δηλώσει τότε.

Τα ίδια προβλήματα θα κληθεί να αντιμετωπίσει και στον νέο του ρόλο – αλλά σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα και υπό το βλέμμα ολόκληρης της χώρας.

Πηγή: skai.gr

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