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Τραγωδία στο Περού: 10 νεκροί, ανάμεσά τους 5 παιδιά, από φωτιά που κατέστρεψε δύο κατοικίες

Η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 3 τα ξημερώματα και εξαπλώθηκε ταχύτατα. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια και οι συνθήκες της τραγωδίας

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Περού

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους πέντε παιδιά, εξαιτίας πυρκαγιάς που κατέστρεψε ολοσχερώς δύο κατοικίες σε υποβαθμισμένη συνοικία της Λίμα στο Περού.

Ο αρχηγός της περουβιανής αστυνομίας Όσκαρ Αριόλα ανέφερε πως μεταξύ των νεκρών είναι «εννέα μέλη της οικογένειας Βίλτσες», συμπεριλαμβανομένων πέντε παιδιών (ηλικίας 3, 6, 6, 8 και 15 ετών).

Η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 3 τα ξημερώματα και εξαπλώθηκε ταχύτατα. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια και οι συνθήκες της τραγωδίας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου, το επικρατέστερο σενάριο είναι αυτό του εμπρησμού, καθώς κύκλωμα εκβιαστών απειλούσε επιχείρηση ενοικίασης ηλεκτρικών μοτοσικλετών που βρίσκεται σε αυτήν την περιοχή.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Περού Φωτιά
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