Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους πέντε παιδιά, εξαιτίας πυρκαγιάς που κατέστρεψε ολοσχερώς δύο κατοικίες σε υποβαθμισμένη συνοικία της Λίμα στο Περού.
Ο αρχηγός της περουβιανής αστυνομίας Όσκαρ Αριόλα ανέφερε πως μεταξύ των νεκρών είναι «εννέα μέλη της οικογένειας Βίλτσες», συμπεριλαμβανομένων πέντε παιδιών (ηλικίας 3, 6, 6, 8 και 15 ετών).
Η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 3 τα ξημερώματα και εξαπλώθηκε ταχύτατα. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια και οι συνθήκες της τραγωδίας.
#Lima:— Edison Rentería (@edisonral) July 22, 2026
AL MENOS, TRES PERSONAS PIERDEN LA VIDA EN DEVASTADOR INCENDIO DE VIVIENDA
*Un incendio de grandes proporciones registrado durante la madrugada consumió una vivienda ubicada en el jirón Pisagua, en el distrito de La Victoria, en Lima, dejando un saldo...
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Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου, το επικρατέστερο σενάριο είναι αυτό του εμπρησμού, καθώς κύκλωμα εκβιαστών απειλούσε επιχείρηση ενοικίασης ηλεκτρικών μοτοσικλετών που βρίσκεται σε αυτήν την περιοχή.
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