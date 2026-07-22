Προφυλακίστηκαν οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για εμπρησμούς στη Μεσσηνία.

Πρόκειται για έναν εν ενεργεία κοινοτάρχη, τον αδερφό του και έναν πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε κατ’ εξακολούθηση εμπρησμούς, ενώ αντιμετωπίζουν και κατηγορίες για εκβιασμούς.

Σε δηλώσεις τους οι δικηγόροι των κατηγορούμενων ανέφεραν ότι θα καταθέσουν αίτημα αποφυλάκισης και πως οι πελάτες τους δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Επίσης, σημείωσαν ότι στην δικογραφία δεν αποδεικνύεται απολύτως τίποτα όσον αφορά τον εμπρησμό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, που μεταδόθηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ το περασμένο Σαββατοκύριακο, οι κατηγορούμενοι είχαν την ευθύνη της διανομής του αρδευτικού νερού και φέρονται να ζητούσαν έως και 100 ευρώ από αγρότες προκειμένου να κατευθύνουν το νερό προς τα χωράφια τους.

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Κατά το κατηγορητήριο, όσοι δεν ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις τους γίνονταν στόχος εκβιασμών, πυρπολούσαν τα χωράφια τους με ελιές ή άλλες καλλιέργειες, με τις πυρκαγιές να επεκτείνονται σε δασικές περιοχές. Στους συλληφθέντες αποδίδονται εμπρησμοί σε αγροτικές εκτάσεις, αποθήκες και αγροικίες, καθώς και καταστροφές ή κλοπές αγροτικού εξοπλισμού και παραγωγής.

Η υπόθεση αφορά τρεις δασικές και τέσσερις αγροτικές πυρκαγιές. Παράλληλα, ερευνάται η πιθανή σύνδεση της δράσης τους με αγροτικές επιδοτήσεις, καθώς σύμφωνα με τη δικογραφία φέρονται να εξανάγκαζαν αγρότες να τους παραχωρούν ή να τους εκμισθώνουν αγροτεμάχια, ώστε να τα δηλώνουν οι ίδιοι και να λαμβάνουν τις σχετικές ενισχύσεις.

Η έρευνα διήρκεσε περίπου δύο χρόνια και βασίστηκε σε καταθέσεις μαρτύρων, στοιχεία από τα περιστατικά, πληροφοριακό υλικό, τεχνική επιτήρηση των υπόπτων και νόμιμη παρακολούθηση επικοινωνιών. Μετά την υποβολή της δικογραφίας στην Εισαγγελία εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης, τα οποία εκτελέστηκαν ταυτόχρονα με κατ' οίκον έρευνες.

Για την ίδια υπόθεση κατηγορείται ακόμη ένας αγρότης για αδικήματα πλημμεληματικού χαρακτήρα.

Πηγή: skai.gr

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