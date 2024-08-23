Θεσσαλονίκη: Σε γραμμή αφετηρίας η κατασκευή του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος

Σε γραμμή αφετηρίας έχει πλέον εισέλθει δυναμικά η κατασκευή του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη, αφού με την ολοκλήρωση των πρώτων έργων οργάνωσης του εργοταξίου, η ανάδοχος κοινοπραξία εταιρειών «ΓΕΩΕΡΕΥΝΑ-ΟFS», σε διάστημα επτά μηνών θα εκτελέσει τις πρόδρομες εργασίες του project, που αφορούν εκσκαφές και αντιστηρίξεις και την κατασκευή των πασσάλων θεμελίωσης.

Τα προαναφερόμενα επισημαίνει σε σημερινή της ανακοίνωση η εταιρεία «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ - Σύμβουλοι Μηχανικοί», υπενθυμίζοντας ότι το Μουσείο έχει συνολική επιφάνεια περίπου 9.000 τ.μ., θα αποτελείται από έξι υπέργειους και δύο υπόγειους ορόφους και θα αναπτύσσεται γύρω από ένα μικρό αστικό άλσος. Συμπληρώνει, δε, ότι πέρα από τους αίθουσες της μόνιμης έκθεσης, το Μουσείο Ολοκαυτώματος Ελλάδας, θα περιλαμβάνει αίθουσες περιοδικών εκθέσεων, αρχείων, εκπαίδευσης και έρευνας, καθώς και χώρους πολλαπλών χρήσεων και αναψυχής και γραφεία διοίκησης, ενώ στο διπλανό ακίνητο θα δημιουργηθεί ο υπαίθριος χώρος στάθμευσης.

Στο μεταξύ, παράλληλα με τις εργασίες στο εργοτάξιο, προχωρά με εντατικό ρυθμό η εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής και η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης, με στόχο αρχές του 2025 να αναλάβει τα ηνία της κατασκευής του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος ο γενικός εργολάβος της κατασκευής του έργου, διαδεχόμενος έτσι την ανάδοχο κοινοπραξία που ανέλαβε τις πρόδρομες εργασίες και να ξεκινήσει έτσι το project ανέγερσης στις αρχές του επόμενους έτους, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση.

Την εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης συνυπογράφουν τα αρχιτεκτονικά γραφεία Efrat Kowalsky Architects από το Ισραήλ, Heide von Beckerath από τη Γερμανία και Π. Μακρίδης & Συνεργάτες Α.Ε. από τη Θεσσαλονίκη και όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, το Μουσείο έχει σχεδιαστεί ως ένα περίοπτο μνημείο με έμπνευση από τα οκταγωνικά μνημεία της πόλης, το οποίο κατά τη διάρκεια της νύχτας θα διαχέει φως από μέσα προς τα έξω, μεταμορφώνοντας το κτίριο σε έναν ζωντανό καμβά που μιμείται το φωτισμό των φάρων. Ο σχεδιασμός βασίζεται στις αρχές της βιωσιμότητας και της αειφορίας και κοινός στόχος όλων των εμπλεκόμενων μερών είναι η πιστοποίησή του έργου από το διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα αειφόρου ανάπτυξης LEED.

Η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, που είναι ο κύριος του έργου, μαζί με τους δωρητές και την ένωση εταιρειών «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ - Σύμβουλοι Μηχανικοί» και Hill International σε ρόλο project manager και Τεχνικού Συμβούλου για την υλοποίηση του project, εργάστηκαν εντατικά και συντονισμένα, προκειμένου να ολοκληρωθεί βάσει χρονοδιαγράμματος η διαγωνιστική διαδικασία και η συμβασιοποίηση του αναδόχου, ώστε να ξεκινήσει άμεσα αυτή η πρώτη φάση της κατασκευής. «Υπό τον συντονισμό της κυβέρνησης, σε συνεργασία με τους δωρητές, την ΙΚΘ, τον project manager, το Δήμο Θεσσαλονίκης και γενικά μ’ όλους τους συντελεστές, προχωρούν εντατικά όλες οι ενέργειες για την υλοποίηση του εμβληματικού αυτού έργου της πόλης μας», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Για το Μουσείο Ολοκαυτώματος Ελλάδος, που υλοποιείται από την Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης και χρηματοδοτείται από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το Ελληνικό δημόσιο, αλλά και από δωρεές όπως του δρ. Άλμπερτ Μπουρλά, η οικοδομική άδεια ανέγερσης εκδόθηκε στα τέλη του Δεκεμβρίου του 2023 από τη διεύθυνση Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

