Συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στη Μύκονο

Συνελήφθησαν χθες στη Μύκονο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου,δύο Έλληνες ηλικίας 34 και 37 ετών, σε βάρος του οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για κατοχή-διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και παράβαση της νομοθεσίας για τα συμπληρώματα διατροφής και της καταπολέμησης της φαρμακοδιέγερσης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, την Πέμπτη το πρωί έπειτα από έλεγχο που έγινε στους κατηγορούμενους και έρευνα που ακολούθησε στη κατοικία τους, με τη συνδρομή του ειδικά εκπαιδευμένου αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης Ναρκωτικών «KAGIA», βρέθηκαν μεταξύ άλλων στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν:

• 222 φαρμακευτικά-ναρκωτικά δισκία

• 18 αμπούλες υγρό φαρμακευτικό διάλυμα

• 7 μικροσυσκευασίες κοκαΐνης, συνολικού βάρους 4 γραμμαρίων

• 4 μικροσυσκευασίες μεθαμφεταμίνης συνολικού βάρους 3,5 γραμμαρίων

• 2 μικροσυσκευασίες κάνναβης, συνολικού βάρους 2,4γραμμαρίων

• 3 ναρκωτικά δισκία Ecstasy

• 5 αμπούλες με λεύκη σκόνη

• 10 σύριγγες

• 16.560 ευρώ και 2.600 δολάρια Η.Π.Α.

• Δύο κινητά τηλέφωνα

• Πλήθος από κενές πλαστικές συσκευασίες

• Κωδικοποιημένες χειρόγραφές σημειώσεις με χρηματικά ποσά, ποσότητες και είδη ναρκωτικών ουσιών

Όπως εξακριβώθηκε, από την αποδόμηση της εγκληματικής τους δραστηριότητας, οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν την κατοικία ως «καβάτζα» απόκρυψής και διάθεσης διαφόρων ειδών ναρκωτικών σε ενδιαφερόμενους χρήστες, που μετέβαιναν σ' αυτήν για την προμήθεια τους.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.