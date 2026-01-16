Αρνητική ήταν η ετυμηγορία της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) για την τρίτη κατά σειρά προσφυγή που υπέβαλε, για διαδικαστικούς λόγους, ο δεύτερος μειοδότης του διαγωνισμού που αφορά την ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας και τη δημιουργία Πάρκου Μνήμης, σε έναν χώρο ιδιαίτερης ιστορικής σημασίας για την Ισραηλιτική Κοινότητα της Θεσσαλονίκης.

Λόγω της εν λόγω προσφυγής, το σημαντικό αυτό έργο εξακολουθεί να καθυστερεί, παρότι η χρηματοδότησή του έχει ήδη εξασφαλιστεί μέσω του Πράσινου Ταμείου. Η υπόθεση εκδικάστηκε στα τέλη Δεκεμβρίου, ενώ η απορριπτική απόφαση κοινοποιήθηκε μόλις πρόσφατα στη διοίκηση του δήμου Θεσσαλονίκης.

Κατόπιν της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ, ο δεύτερος ανάδοχος διαθέτει προθεσμία δέκα ημερών για να προσφύγει στο Διοικητικό Εφετείο. Αν δεν προχωρήσει σε νέα προσφυγή, οι εργασίες ανάπλασης θα ξεκινήσουν άμεσα. Σε διαφορετική περίπτωση, το έργο θα οδηγηθεί σε νέα καθυστέρηση.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, σε πρόσφατη συνάντησή του με δημοσιογράφους, χαρακτήρισε την ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας «προσωπικό στοίχημα», επισημαίνοντας ότι οι αλλεπάλληλες προσφυγές δημιουργούν διαρκή εμπλοκή και στερούν από την πόλη έναν κρίσιμο δημόσιο χώρο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.