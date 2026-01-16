Δούκας για πλατφόρμα Novoville: Η Αθήνα σε ακούει

«Η Αθήνα σε ακούει» δηλώνει ο Χάρης Δούκας για την πλατφόρμα Novoville σε μήνυμά του στο X.

Η Novoville είναι μια πολυβραβευμένη ψηφιακή πλατφόρμα που γεφυρώνει το κενό ανάμεσα στους πολίτες και τον Δήμο τους. Είτε πρόκειται για την αναφορά ενός ζητήματος καθημερινότητας, την αγορά χρόνου στάθμευσης, τη μίσθωση ποδηλάτου, τη συμμετοχή σε τοπικές αποφάσεις, τη διαχείριση ηλεκτρονικών πληρωμών ή τη συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις, η Novoville δίνει τη δυνατότητα να συμβάλλετε ενεργά στη βελτίωση της πόλης σας, απευθείας από το κινητό.

Η Αθήνα σε ακούει.



Μέσα από το Novoville App και το 1595 τα αιτήματα σας φτάνουν σε εμάς.

Καταγράφονται, προχωρούν, υλοποιούνται.

Για μια πόλη που δεν προσπερνά,

αλλά ανταποκρίνεται.



Κάθε μέρα. pic.twitter.com/VvPwfIPfcP — Haris Doukas (@h_doukas) January 16, 2026

