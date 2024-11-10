Τα ειλικρινή συλλυπητήριά του για τον θάνατο του Γιάννη Μπουτάρη εξέφρασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε: «Ο Γιάννης Μπουτάρης, πολυσχιδής, αντισυμβατικός και δημιουργικός, έδωσε όλες του τις δυνάμεις για μια Θεσσαλονίκη προοδευτική, ανοιχτή, ζωντανή και εξωστρεφή.

Η απώλειά του είναι μεγάλη για την πόλη που αγάπησε, για την οινική παραγωγή της πατρίδας μας και για τους ανθρώπους της που τον αγάπησαν και τον αποκαλούσαν έτσι απλά "κυρ-Γιάννη".

Ο Γιάννης Μπουτάρης τίμησε και δικαίωσε την εμπιστοσύνη των δημοτών της Θεσσαλονίκης, της κοινωνίας των πολιτών, του ΠΑΣΟΚ και όσων στήριξαν την υποψηφιότητά του, που επέφερε τομή στην ιστορία και την ταυτότητα της πόλης.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».

Πηγή: skai.gr

