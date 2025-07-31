Την άμεση ενεργοποίηση της επιτροπής για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, καθώς και τη διάθεση πόρων από την εισφορά των κτηνοτρόφων στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για την αντιμετώπιση της επέκτασης της νόσου, ζητά ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) με επιστολή του προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κωνσταντίνο Τσιάρα και τον υφυπουργό, Χρήστο Κέλλα.

Συγκεκριμένα, ο ΣΕΚ αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής:

«Δεδομένης της μη ελεγχόμενης τροπής που έχει λάβει η εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και τη συνέχιση της θανάτωσης σημαντικού αριθμού αιγοπροβάτων σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Βόρειας Ελλάδας, έχουν δημιουργηθεί σοβαρές ανησυχίες για την περαιτέρω εξάπλωσή της και σε νέες παραγωγικές περιοχές, με καταστροφικά αποτελέσματα.

Με βάση αυτήν τη δυσμενή εξέλιξη και την ενημέρωση από τα μέλη του, ο ΣΕΚ ζητά:

1) Την άμεση ενεργοποίηση της Ειδικής Επιτροπής Διαχείρισης της Επιζωοτίας, που ανακοινώθηκε στις 23 Ιουλίου 2025 για το έκτακτο επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Στην επιτροπή αυτή να εξεταστούν και να συζητηθούν διεξοδικά τα νέα δεδομένα και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την ανακοπή της εξάπλωσης της καταστροφικής ασθένειας.

2) Την άμεση διάθεση πόρων από την εισφορά των κτηνοτρόφων στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για την πρόσληψη κατάλληλου γεωτεχνικού προσωπικού για τις περιφέρειες και τους κτηνοτροφικούς συνεταιρισμούς. Η διάθεση αυτών των πόρων, που δημιουργήθηκαν από τις κρατήσεις των κτηνοτρόφων, μπορεί να δώσει την άμεση δυνατότητα ενεργοποίησης των μέτρων που θα αποφασιστούν.

Επίσης, κρίσιμο για την εφαρμογή των μέτρων, παραμένει η άμεση καταβολή αποζημιώσεων και ενισχύσεων στους κτηνοτρόφους, για να αντεπεξέλθουν στις έκτακτες συνθήκες και η επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες, που δεν τηρούν τα μέτρα».

