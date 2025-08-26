Συνελήφθη, σήμερα (26 Αυγούστου 2025), από Αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκληματών Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης, υπάλληλος του Δήμου Παλλήνης, ως υπαίτιος πρόκλησης τεσσάρων (4) πυρκαγιών, πλησίον δασικής έκτασης, από πρόθεση και κατ’ εξακολούθηση και συγκεκριμένα στις 18 και 19 Ιουνίου 2025 καθώς και δύο (2) ακόμη πυρκαγιές στις 14 Ιουλίου 2025, στην Παλλήνη Αττικής.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αύριο Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025, ενώπιον της αρμόδιας Ανακριτικής αρχής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.