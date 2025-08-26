Λογαριασμός
Συνελήφθη υπάλληλος του Δήμου Παλλήνης ως υπαίτιος πρόκλησης 4 πυρκαγιών

Κατηγορείται για πρόκληση 4 πυρκαγιών - Στις 18 και 19 Ιουνίου 2025 καθώς και 2 ακόμη πυρκαγιές στις 14 Ιουλίου 2025 στην Παλλήνη 

Πυροσβεστική

Συνελήφθη, σήμερα (26 Αυγούστου 2025), από Αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκληματών Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης, υπάλληλος του Δήμου Παλλήνης, ως υπαίτιος πρόκλησης τεσσάρων (4) πυρκαγιών, πλησίον δασικής έκτασης, από πρόθεση και κατ’ εξακολούθηση και συγκεκριμένα στις 18 και 19 Ιουνίου 2025 καθώς και δύο (2) ακόμη πυρκαγιές στις 14 Ιουλίου 2025, στην Παλλήνη Αττικής.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αύριο Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025, ενώπιον της αρμόδιας Ανακριτικής αρχής.

