Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της Αστυνομίας και της ΕΜΑΚ στην ευρύτερη περιοχή του Μιτσικελίου στα Ιωάννινα για τον εντοπισμό ενός 23χρονου Σλοβάκου.

Ο νεαρός το τελευταίο διάστημα ζούσε στα Ιωάννινα, όπου εργαζόταν ως εθελοντής σε ΜΚΟ.

Στις 10 Ιουλίου, πήρε λίγες ημέρες αδεία και είπε στους συναδέλφους του πως θα κάνει εκδρομή στα Μετέωρα και τον Όλυμπο, όμως δεν επέστρεψε και το κινητό του έδειχνε κλειστό. Ενημερώθηκε η Αστυνομία για την εξαφάνιση του 23χρονου χθες και άρχισαν οι έρευνες.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το τελευταίο σήμα του κινητού του έδειξε δύσβατη περιοχή στο Μιτσικέλι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.