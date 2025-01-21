Συνελήφθησαν, βραδινές ώρες στις 20 Ιαναυαρίου στην περιοχή του Μοσχάτου, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), 2 ημεδαποί, ηλικίας 20 και 18 ετών, κατηγορούμενοι για παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. κατά την περιπολία τους στην περιοχή του Μοσχάτου εντόπισαν ύποπτο όχημα με δυο επιβαίνοντες και το κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο εντός του αυτοκινήτου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν εντός νάιλον σακούλας, 10 ναυτικές φωτοβολίδες και 5 κροτίδες.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μοσχάτου – Ταύρου, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Επιπλέον συνελήφθησαν απογευματινές ώρες στις 20 Ιανουαρίου, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.) στην περιοχή των Πατησίων, 4 άτομα, ηλικίας 23, 16, 15 και 13 ετών, κατηγορούμενοι για -κατά περίπτωση- ληστεία κατά συναυτουργία και παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι απογευματινές ώρες στις 20 Ιανουαρίου αφαίρεσαν με τη χρήση σωματικής βίας κινητό τηλέφωνο από 20χρονη που κινούνταν πεζή στην περιοχή των Πατησίων και διέφυγαν.

Κληθέντες αστυνομικοί μετά από επισταμένες αναζητήσεις εντόπισαν τους 4 κατηγορούμενους και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατησίων όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της ανωτέρω ληστείας.

Επιπρόσθετα στην κατοχή του 23χρονου και του 16χρονου βρέθηκε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατησίων, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Τέλος συνελήφθη απογευματινές ώρες στις 20 Ιανουαρίου, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.) στην περιοχή των Πατησίων, 48χρονος αλλοδαπός, κατηγορούμενος για ληστεία.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος απογευματινές ώρες στις 20 Ιανουαρίου αφαίρεσε με την απειλή χρήσης μαχαιριού τσάντα από 26χρονη που κινούνταν πεζή στην περιοχή των Πατησίων και διέφυγε.

Κληθέντες αστυνομικοί μετά από επισταμένες αναζητήσεις εντόπισαν τον 48χρονο και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατησίων όπου ταυτοποιήθηκε ως δράστης της ανωτέρω ληστείας.

Επιπρόσθετα στην κατοχή του 48χρονου βρέθηκε η τσάντα που είχε αφαιρέσει από την 26χρονη.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατησίων, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

