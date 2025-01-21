Συνελήφθησαν, πρωινές ώρες στις 18 Ιανουαρίου στο Κορωπί, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κρωπίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, 4 άτομα, ηλικίας 35, 29, 20 και 19 ετών και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές οχημάτων.

Ειδικότερα, από την προανακριτική έρευνα της ανωτέρω υπηρεσίας και κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με οικία, σε εξωτερικό χώρο της οποίας αποσυναρμολογούνται κλεμμένα οχήματα, ανωτέρω αστυνομικοί εντόπισαν τον 29χρονο να εξέρχεται από αυτή και να εισέρχεται σε όχημα πρώτες πρωινές ώρες της 18-1-2025 και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο εντός του οχήματος βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος εξαρτημάτων αυτοκινήτων όπως εξάτμιση, κιβώτιο ταχυτήτων, τιμόνι, πατάκια, ψυγεία κ.α.

Στη συνέχεια, εντοπίστηκαν τα υπόλοιπα -3- μέλη και μετά από έρευνες σε οικίες βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος εξαρτημάτων αυτοκινήτου και εργαλείων όπως τροχοί κοπής, ηλεκτροκολλητές, κιβώτια ταχυτήτων, τζάμια αυτοκινήτων, μπαταρίες αυτοκινήτων, ντεπόζιτα καυσίμων, αμορτισέρ καθώς και πινακίδες κυκλοφορίες που αντιστοιχούν σε όχημα για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή λίγες μέρες πριν από την περιοχή της Γλυφάδας.

Πώς δρούσαν

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, οι κατηγορούμενοι αφαιρούσαν οχήματα, τα οποία στη συνέχεια τα αποσυναρμολογούσαν και στη συνέχεια πωλούσαν τα εξαρτήματα τους ως ανταλλακτικά αποκομίζοντας οικονομικό όφελος.

Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του 35χρονου εκκρεμεί καταδικαστική απόφαση με ποινή κάθειρξης -13- ετών και -6- μηνών και χρηματική ποινή -100.600- ευρώ για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών κατ’ εξακολούθηση και παράνομη κατοχή όπλων και πυρομαχικών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

