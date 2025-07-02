Πάτρα: Διακοπή των σιδηροδρομικών δρομολογίων στον Προαστιακό λόγω εργασιών

Διακόπτονται όλα τα σιδηροδρομικά δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηρόδρομου Πάτρας, από αύριο Πέμπτη 3 Ιουλίου έως την Παρασκευή 11 Ιουλίου, λόγω αναγκαίων τεχνικών εργασιών στην υποδομή, σύμφωνα με ενημέρωση του ΟΣΕ και της Hellenic Train.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, η Hellenic Train θα δρομολογήσει λεωφορεία τα οποία θα υποκαταστήσουν όλα τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στο δίκτυο του Προαστιακού Πάτρας.

Οι εργασίες συντήρησης από τον Διαχειριστή Υποδομής (ΟΣΕ) θα πραγματοποιηθούν στην είσοδο του Σταθμού των Πατρών με σκοπό την άρση βραδυποριών και τη μείωση του χρόνου των δρομολογίων οδηγώντας σε πιο άνετες και ασφαλείς μετακινήσεις.

«Ο ΟΣΕ, η Hellenic Train και το προσωπικό τους καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να περιορίσουν κατά το δυνατόν την ταλαιπωρία και ευχαριστούν το επιβατικό κοινό για την κατανόηση», επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

