Συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών στην Ημαθία

Δύο άνδρες, ημεδαποί, συνελήφθησαν στην Ημαθία για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Από την έρευνα που έγινε σε αυτοκίνητο που επέβαινε ο ένας εξ αυτών και σε σπίτια που χρησιμοποιούσαν κατασχέθηκαν, συνολικά, περισσότερα από 2,3 κιλά ακατέργαστης κάνναβης και πάνω από 190 γραμμάρια κοκαΐνης.

Επίσης κατασχέθηκαν 1.839 ναρκωτικά δισκία και περισσότερα από 140 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης (MDMA).

Ειδικότερα, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών, εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε όχημα και σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν στην κατοχή του ενός άνδρα και κατασχέθηκαν:

Μια συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 553 γραμμαρίων, 1 συσκευασία με κοκαΐνη βάρους 5,16 γραμμαρίων,1 συσκευασία με κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη (MDMA) βάρους 1,89 γραμμαρίων το χρηματικό ποσό των 240 ευρώ και 1 κινητό τηλέφωνο.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε δύο οικίες που χρησιμοποιούσε ο προαναφερόμενος άνδρας, σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

Οκτώ συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 1 κιλού και 823,84 γραμμαρίων, 3 συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 189,51 γραμμαρίων, 4 συσκευασίες με κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη, συνολικού βάρους 140,8 γραμμαρίων, 1.839 ναρκωτικά δισκία, 10 φιαλίδια με κωδεΐνη των 50ml το καθένα και το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ και 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

Από την κατοχή του δεύτερου άνδρα κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο και το χρηματικό ποσό των 450 ευρώ και σε έρευνα που έγινε στην οικία του σε περιοχή της Χαλκιδικής, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου, διαπιστώθηκε να αποκρύπτει 1 συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 3,8 γραμμαρίων, η οποία και κατασχέθηκε.

Συνολικά, κατασχέθηκαν 10 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 2 κιλών και 380,64 γραμμαρίων, 4 συσκευασίες με κοκαΐνη βάρους 194,67 γραμμαρίων, 1.839 ναρκωτικά δισκία, 5 συσκευασίες με κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη (MDMA) βάρους 142,69 γραμμαρίων, 10 φιαλίδια με κωδεΐνη των 50ml το καθένα, το χρηματικό ποσό των 2.690 ευρώ, 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και 2 κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας και τους παρέπεμψε στον Ανακριτή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.