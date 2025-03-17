Εξαρθρώθηκε από την ΕΛΑΣ συμμορία 5 ανδρών που προέβαιναν σε διακεκριμένες κλοπές σε βάρος ηλικιωμένων γυναικών με τη μέθοδο της απασχόλησης, υποδυόμενοι τους τεχνικούς εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, τα πέντε μέλη της συμμορίας, ηλικίας 35, 36, 41, 42 και 55 ετών, εντοπίστηκαν από Ομάδα ΔΙΑΣ να επιβαίνουν στο «επιχειρησιακό» αυτοκίνητο της συμμορίας και τους κάλεσαν σε έλεγχο.

Τα μέλη της συμμορίας προσπάθησαν να διαφύγουν, αντιστάθηκαν και προσπάθησαν να αποτρέψουν τη δέσμευσή τους, αλλά ακινητοποιήθηκαν από τους αστυνομικούς και οδηγήθηκαν στην έδρα της Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής.

Εντός του οχήματος, το οποίο είχαν μισθώσει από εταιρεία ενοικιάσεων για να το χρησιμοποιούν στο πλαίσιο της εγκληματικής τους δράσης, βρέθηκε χρηματοκιβώτιο και κοσμήματα, τα οποία είχαν αφαιρέσει από σπίτι γυναίκας πριν από λίγο.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα, εξιχνιάστηκαν δύο υποθέσεις κλοπής σε Αγία Παρασκευή και Αθήνα, ενώ η εξέταση του εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας είναι σε εξέλιξη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

