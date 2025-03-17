Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ βρίσκεται 39χρονος αλβανικής καταγωγής σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για την υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος 3 Κρητικών που έλαβε χώρα στις 16 Δεκεμβρίου στο Γκάζι.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ίδιος προσήλθε απογευματινές ώρες χθες στην έδρα της Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) και συνελήφθη.

Πρόκειται για το οδηγό του οχήματος που ενεπλάκη στο αιματηρό περιστατικό που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι τρεις Κρητικοί.

Το περιστατικό είχε σημειωθεί τα ξημερώματα της 16ης Δεκεμβρίου 2023 στο Γκάζι, όπου ο 39χρονος μετά από διαπληκτισμό που είχε με τα τρία άτομα έξω από κατάστημα εστίασης άνοιξε πυρ εναντίον τους, τραυματίζοντάς τους.

Είχε προφυλακιστεί ο 33χρονος συνοδηγός του οχήματος

Σημειώνεται πως για την υπόθεση είχε προφυλακιστεί ο 33χρονος συνοδηγός του οχήματος. Ο 33χρονος υπήκοος Αλβανίας ήταν αντιμέτωπος με την κατηγορία της συνέργειας σε απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο κατά συρροή.

Στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς ο 33χρονος συνοδηγός είχε υποστηρίξει πως δεν τράβηξε όπλο ούτε έφερε όπλο πάνω του ενώ παραδέχτηκε πως είναι αυτός ο άντρας που χαστούκισε τον έναν από την παρέα των Κρητικών.

Ο 33χρονος φέρεται να είχε πει «Ήταν ένας καβγάς του δρόμου. Δεν περίμενα ότι θα βγάλει όπλο. Δεν ξέρω γιατί το έκανε. Μετά από αυτό ήμουν φοβισμένος. Η μόνη μου εμπλοκή είναι ότι χαστούκισα τον έναν».

Το χρονικό του αιματηρού επεισοδίου στο Γκάζι

Στις 16 Δεκεμβρίου 2023 η παρέα των Κρητικών πέρασε από διάφορα νυχτερινά καταστήματα και περίπου στις 3:00 πήγαν στο ένα κλαμπ. Κατά τις 6:00 βγήκαν και πήγαν να φάνε σε πιτσαρία που βρίσκεται στην οδό Ιακχου πλησίον ενός κλαμπ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγη ώρα αργότερα και ενώ δύο - τρία από τα άτομα αυτά έτρωγαν κάποιος από τους υπόλοιπους που ήταν παραδίπλα φώναξε την ώρα που περνούσε ένα όχημα. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο σταμάτησε λίγο πιο κάτω και δυο άτομα, πιθανόν ένας αλλοδαπός και ένας ημεδαπός κατέβηκαν και τους προσέγγισαν. Ένας εκ των δυο έριξε ένα χαστούκι, σε έναν από την παρέα την Κρητικών και οι υπόλοιποι αντέδρασαν με αποτέλεσμα ο δεύτερος να βγάλει όπλο και να ρίξει προς το μέρος τους.

