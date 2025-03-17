Σε φυλάκιση 2,5 ετών, με αναστολή, καταδικάστηκε ένας 30χρονος, ο οποίος παραπέμφθηκε σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, ύστερα από καταγγελίες γυναικών, με τις οποίες διατηρούσε σχέσεις, ότι τις εξαπάτησε, αποσπώντας απ‘ αυτές μεγάλα χρηματικά ποσά.

Έχοντας αποζημιώσει στην πλειονότητά τους τις καταγγέλλουσες - με αποτέλεσμα αυτές να ανακαλέσουν τις εγκλήσεις τους - ο 30χρονος, στον οποίο δόθηκε το προσωνύμιο τού "γύπα" της Θεσσαλονίκης, καταδικάστηκε μόνο για μία περίπτωση απάτης, σε βαθμό πλημμελήματος, που αφορούσε το ποσό των 69.000 ευρώ.

Ο ίδιος δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο και μέσω του συνηγόρου του αρνήθηκε την εις βάρος του καταλογιζόμενη πράξη. Είχε προφυλακιστεί για ένα χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια της κύριας ανάκρισης, και με την έκδοση του παραπεμπτικού βουλεύματος αποφυλακίστηκε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

