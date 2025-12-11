Σύγκρουση ΙΧ με μοτοσυκλέτα στη Γλυφάδα - Σε κρίσιμη κατάσταση ο αναβάτης

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη 01:00 περίπου τα ξημερώματα της Πέμπτης στη Γλυφάδα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στη συμβολή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ανδρέα Παπανδρέου.

Από τη σύγκρουση, ο αναβάτης της μοτοσυκλετας έχει τραυματιστεί πολύ σοβαρά και έχει μεταφερθεί στο Ασκληπιείο Βούλας, σε κρίσιμη κατάσταση.

Πηγή: skai.gr

