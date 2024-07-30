Φορτηγό, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, βγήκε εκτός πορείας και συγκρούστηκε με διερχόμενο τρένο στην περιοχή κοντά στην Αυλίδα.

Από τη σύγκρουση, τρεις επιβάτες τραυματίστηκαν ελαφρά, ωστόσο προκλήθηκε αναστάτωση και καθυστερήσεις στο δρομολόγιο.

Δείτε το βίντεο από το σημείο που ανέβασε το evima.gr:

Σύμφωνα με πληροφορίες, το φορτηγό κινούνταν στον περιφερειακό δρόμο, όταν εξετράπη της πορείας του και έπεσε στις γραμμές του τρένου, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τη διερχόμενη αμαξοστοιχία 1551, η οποία κάλυπτε το δρομολογιο Χαλκίδα-Αθήνα.

Η κυκλοφορία μεταξύ Οινόης-Χαλκίδας έχει διακοπεί.

Πηγή: skai.gr

