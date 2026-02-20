Θεσσαλονίκη: Αναβλήθηκε για τον Μάιο η δίκη των 38 συλληφθέντων στο ΑΠΘ

Αναβλήθηκε για τον ερχόμενο Μάιο η εκδίκαση της υπόθεσης των 38 φοιτητών που είχαν συλληφθεί τις προηγούμενες μέρες κατά την αστυνομική επιχείρηση στο ΑΠΘ.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης -όπου παραπέμφθηκαν να δικαστούν- ανέβαλε την υπόθεση, λόγω κωλύματος συνηγόρου υπεράσπισης. Είχε προηγηθεί άλλη μία αναβολή, με άρση της κράτησης όλων των κατηγορουμένων, την προηγούμενη Τετάρτη.

Οι 38 νεαροί διώκονται για το πλημμέλημα της διατάραξης λειτουργίας υπηρεσίας σε χώρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ όσοι εξ αυτών αρνήθηκαν να δακτυλοσκοπηθούν κατηγορούνται επιπλέον για απείθεια.

Έξω από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης συγκεντρώθηκαν από νωρίς άτομα για να τους συμπαρασταθούν.

Οι παραπάνω συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν μετά την απόφαση των πρυτανικών αρχών του ΑΠΘ - και στον απόηχο προηγούμενων επεισοδίων μετά από πάρτι στην Πολυτεχνική Σχολή - να απαγορεύσουν όλες τις εκδηλώσεις που δεν έχουν σχέση με την ακαδημαϊκή και ερευνητική δραστηριότητα του Πανεπιστημίου, και να κλείνουν οι Σχολές στις 10 το βράδυ.

Το βράδυ της περασμένης Τρίτης, φοιτητές είχαν ανταποκριθεί σε κάλεσμα για προβολή ταινίας στην Πολυτεχνική Σχολή. Η συνεχιζόμενη παραμονή τους στο χώρο του Ιδρύματος, μετά τις 22.00, προκάλεσε την αστυνομική επέμβαση. Η μεγάλη πλειονότητα των φοιτητών συνελήφθη έξω από το πανεπιστήμιο, κοντά στο Παλαί ντε Σπορ.

