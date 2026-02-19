Δίκη για τη δολοφονία Λυγγερίδη: Οργή για το πανό στήριξης στον κατηγορούμενο

Οι κατηγορούμενοι είχαν πρόθεση να σκοτώσουν, κατέθεσαν οι αστυνομικοί της διμοιρίας στη δίκη για τη δολοφονία του Γιώργου Λυγγερίδη.

Οι δικηγόροι της οικογένειας του αστυνομικού προσκόμισαν φωτογραφία από αγώνα μπάσκετ στο ΣΕΦ την προηγούμενη εβδομάδα, όπου φίλαθλοι του Ολυμπιακού είχαν αναρτήσει πανό δηλώνοντας στήριξη σε βασικό κατηγορούμενο.

«Πάνε να πούμε ότι δεν ήταν εγκληματική οργάνωση, την στιγμή που βλέπουμε στα γήπεδα να ανορθώνεται αυτό το πανό, που υποστηρίζει όλους αυτούς τους εγκληματίες, για τον συγκεκριμένο άτομο που ήταν στην θύρα 7 και αυτή τη στιγμή γίνεται δίκη σε βάρος του», σχολιάζει η Ευγενία Λυγγερίδη, μητέρα του άτυχου αστυνομικού.

Το ίδιο πανό είχαν αναρτήσει και κατά τη διάρκεια του αγώνα «Ολυμπιακός- Λεβερκούζεν» χθες στο γήπεδο Καραϊσκάκη, ενισχύοντας την πεποίθηση των γονιών του Γιώργου Λυγγερίδη, ότι οι δράστες της επίθεσης δεν ήταν αναρχικοί, όπως ισχυρίζεται η πλευρά των κατηγορουμένων, αλλά οπαδοί του Ολυμπιακού.

Οπως αναφέρει ειδικότερα, και ο πατέρας του αστυνομικού, Θανάσης Λυγγερίδης, το πανό με το σύνθημα «Λευτεριά στα αδέλφια μας» δεν μπορεί να αποδοθεί σε άτομα εκτός του Ολυμπιακού αφού τοποθετείται αποκλειστικά από τη Θύρα 7.

Προσθέτει μάλιστα πως είδε ο ίδιος το ίδιο πανό και την προηγούμενη ημέρα στον αγώνα «Ολυμπιακός–Λεβερκούζεν».

«Και τα δύο πανό είναι της θύρας 7 και εδώ δικάζουμε τη θύρα 7. Δεν δικάζουμε ούτε τους αναρχικούς ούτε τίποτα».

«Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ισχυρισμός ότι δεν υπάρχει οργάνωση μεταξύ τους και ταυτόχρονα να νιώθουν την ανάγκη να εκφράσουν δημοσίως, από το πέταλο των οργανωμένων, τη στήριξή τους», επισημαίνει και ο Δημήτρης Σκύφτας, δικηγόρος της οικογένειας.

Νωρίτερα, οι αστυνομικοί της διμοιρίας του Γιώργου Λυγγερίδη κατέθεσαν ότι δέχτηκαν πρωτοφανή όγκο πυρομαχικών, τα οποία, έμαθαν αργότερα ότι οι δράστες είχαν προμηθευτεί από το στάδιο Καραϊσκάκη.

«Φώναζαν συνθήματα υβριστικά», περιγράφει χαρακτηριστικά αστυνομικός που παρίστατο στο αιματηρό επεισόδιο.

«Θα πεθάνετε σήμερα μπάτσοι. Θα γίνει ο τάφος σας σήμερα», έλεγαν .

«Πανηγύριζαν μετά που χτύπησαν τον Γιώργο και επιτίθεντο με φωτοβολίδες σε ευθεία βολή. Δεν σκέφτηκα ότι μπορεί να ήταν αναρχικοί οι δράστες. Ήταν οπαδοί. Μετά το χτύπημα στον Λυγγερίδη, οι επιθέσεις έγιναν πιο σφοδρές»

Για την μητέρα του Γιώργου, οι δράστες «φυσικά και είχαν ανθρωποκτόνο σκοπό» αφού το παιδί της χτυπήθηκε αρχικά από φωτοβολίδα και μετά από λίγο από εκρηκτικό μηχανισμό.

Οπως προσθέτει και η δικηγόρος της οικογένειας, Μαίρη Χατζηκωνστανίνου, οι συγκεκριμένοι δράστες όχι απλά δεν σεβάστηκαν ότι πάνω από τον Λυγγερίδη ήταν τέσσερις συνάδελφοί του που προσπαθούσαν να τον κρατήσουν στη ζωή, αλλά τους κατέστησαν και εύκολους στόχους.

Η δίκη θα συνεχιστεί την επόμενη εβδομάδα.

Πηγή: skai.gr

