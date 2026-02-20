Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: Δικογραφία σε 24χρονο για βιασμό 17χρονης στον χώρο εργασίας του

Όπως κατήγγειλε η ίδια, είχε γνωριστεί με τον 24χρονο από κοινές παρέες, ενώ οι γενετήσιες πράξεις συνέβησαν παρά τη θέλησή της σε περίπτερο

βιασμός

Για βιασμό ανήλικης καταγγέλθηκε 24χρονος στη Θεσσαλονίκη και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο φερόμενος βιασμός συνέβη τον Αύγουστο του 2024, όταν η καταγγέλλουσα ήταν 17 ετών.

Όπως κατήγγειλε η ίδια, είχε γνωριστεί με τον 24χρονο από κοινές παρέες, ενώ οι γενετήσιες πράξεις συνέβησαν παρά τη θέλησή της στον χώρο εργασίας του- και συγκεκριμένα σε περίπτερο.

Η καταγγελία ερευνήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του 24χρονου θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών.

