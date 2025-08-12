Συγκλονιστικά βίντεο από τα πύρινα μέτωπα στη χώρα

Σε 82 ανέρχονται οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν μέσα στο τελευταίο 24ωρο στην επικράτεια, από τις οποίες οι 23 παραμένουν σε εξέλιξη, απασχολώντας ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης, που δίνουν μάχη για να τις θέσουν υπό έλεγχο.

Δείτε συγκλονιστικά βίντεο από τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα:

Δέος: Η Ολυμπία Οδός κλειστή, περικυκλωμένη από φλόγες, στο ύψος της ΒΙ.ΠΕ Πατρών

Απόκοσμη εικόνα στον κόμβο ΒΙ.ΠΕ Πατρών της Ολυμπίας Οδού, η οποία έχει κλείσει, και είναι περικυκλωμένη από φλόγες.

Ζωσμένη από φλόγες η Αχαΐα - Μεγάλα μέτωπα γύρω από οικισμούς

Το μέτωπο της φωτιάς από την Κάτω Αχαΐα

Φωτιές στην Αχαΐα: Καμένο σπίτι στην Περιστέρα

Φθορές σε σπίτια και υποδομές έχουν προκαλέσει οι μεγάλες φωτιές που μαίνονται στην περιοχή της Αχαΐας. Μια από τις πληγείσες περιοχές είναι η Περιστέρα, όπου φαίνεται και ένα σπίτι να έχει καεί ολοσχερώς.

Κόλαση πυρός στην Πάτρα - Στις φλόγες η ΒΙΠΕ

Εκτός ελέγχου είναι οι μεγάλες πυρκαγιές -σε τρία μέτωπα- στην περιοχή της Πάτρας. Οι εικόνες από τη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών είναι χαρακτηριστικές, με εγκαταστάσεις και εργοστάσια να έχουν τυλιχτεί στις φλόγες.

Η φωτιά στα Λημνιά Χίου

Κόλαση φωτιάς στη Δυτική Αχαΐα - Κραυγή απόγνωσης από κάτοικο που κάηκε το σπίτι της

Απόκοσμες εικόνες από την ανεξέλεγκτη φωτιά στη Δυτική Αχαΐα

