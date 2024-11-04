Λογαριασμός
Ολοκληρώθηκε το μαθητικό - φοιτητικό συλλαλητήριο - Άνοιξαν οι δρόμοι (Βίντεο)

Βασικά αιτήματά τους αποτελούν, μεταξύ άλλων, η κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών και η μη κατάχρηση του μέτρου των αποβολών στα σχολεία

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας μαθητών και φοιτητών στα Προπύλαια

Συγκέντρωση στα Προπύλαια πραγματοποίησαν νωρίτερα  μαθητές και φοιτητές, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει πορεία διαμαρτυρίας προς τη Βουλή.

Η πορεία έγινε σε ειρηνικό κλίμα και σταδιακά άνοιξαν όλοι οι δρόμοι. 

φοιτητες πορεια

Οι φοιτητές αντιδρούν στα σχέδια του Υπουργείου Παιδείας να δρομολογηθούν οι διαγραφές φοιτητών που έχουν ξεπεράσει το ανώτατο όριο σπουδών της σχολής τους.

Παράλληλα οι φοιτητές ζητούν να ανοίξει η πλατφόρμα μετεγγραφών, καθώς και αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων των πανεπιστημίων.

Από την πλευρά τους οι μαθητές ζητούν μεταξύ άλλων κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών, ενώ διαμαρτύρονται για τις συγχωνεύσεις τμημάτων και τις αποβολές.

Στο πλευρό τους βρέθηκαν εκπαιδευτικοί καθώς και μέλη της ομοσπονδίας γονέων. 

