Συγκέντρωση διαμαρτυρίας μαθητών και φοιτητών στα Προπύλαια

Συγκέντρωση στα Προπύλαια πραγματοποίησαν νωρίτερα μαθητές και φοιτητές, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει πορεία διαμαρτυρίας προς τη Βουλή.

Η πορεία έγινε σε ειρηνικό κλίμα και σταδιακά άνοιξαν όλοι οι δρόμοι.

Οι φοιτητές αντιδρούν στα σχέδια του Υπουργείου Παιδείας να δρομολογηθούν οι διαγραφές φοιτητών που έχουν ξεπεράσει το ανώτατο όριο σπουδών της σχολής τους.

Παράλληλα οι φοιτητές ζητούν να ανοίξει η πλατφόρμα μετεγγραφών, καθώς και αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων των πανεπιστημίων.

Από την πλευρά τους οι μαθητές ζητούν μεταξύ άλλων κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών, ενώ διαμαρτύρονται για τις συγχωνεύσεις τμημάτων και τις αποβολές.

Στο πλευρό τους βρέθηκαν εκπαιδευτικοί καθώς και μέλη της ομοσπονδίας γονέων.

