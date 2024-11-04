Readers' Choice Awards: Η Ελλάδα 2ος καλύτερος ευρωπαϊκός προορισμός

Η Ελλάδα διατηρεί δεσπόζουσα θέση τόσο μεταξύ των Αμερικανών ταξιδιωτών όσο και ανάμεσα στους επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου στις ΗΠΑ, όπως επιβεβαιώθηκε από τη βράβευσή της στα Recommend's 2024 Readers' Choice Awards.

Συγκεκριμένα, η χώρα μας αναδείχθηκε στη δεύτερη θέση της κατηγορίας «Καλύτερoς Προορισμός στην Ευρώπη» (Best Overall Destination - Europe), με την Ιταλία να καταλαμβάνει την πρώτη θέση και την Ισπανία την τρίτη.

Το περιοδικό «Recommend» θεωρείται ως ένα από τα εγκυρότερα επαγγελματικά περιοδικά για τον τουρισμό στις ΗΠΑ, καθώς απευθύνεται σε κοινό ταξιδιωτικών συμβούλων, που προωθούν τουριστικά πακέτα στο εσωτερικό της χώρας και σε διεθνείς προορισμούς. Τα αποτελέσματα των ετήσιων βραβείων προκύπτουν από ψηφοφορία των αναγνωστών του, που επιλέγουν τους αγαπημένους τους προορισμούς, ξενοδοχεία και θέρετρα, τουριστικούς πράκτορες, εταιρίες κρουαζιέρας, σιδηροδρομικές διακοπές, εταιρίες ενοικίασης αυτοκινήτων, αεροπορικές εταιρείες, παρόχους ταξιδιωτικής ασφάλισης κ.ά.

Ο ΕΟΤ στην έκθεση «Imex America 2024»

Το αυξημένο ενδιαφέρον της αμερικανικής αγοράς για την Ελλάδα διαφάνηκε, εξάλλου, και στη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Συνεδριακού Τουρισμού «IMEX America 2024», που πραγματοποιήθηκε στο Λας Βέγκας από τις 8 έως τις 10 Οκτωβρίου, με τη συμμετοχή της Υπηρεσίας ΕΟΤ Βόρειας Αμερικής και 11 συνεκθετών.

Από τις επαφές που είχαν ο προϊστάμενος της υπηρεσίας εξωτερικού του ΕΟΤ, Κωνσταντίνος Χαροκόπος, και ο αναπληρωτής προϊστάμενος, Γιάννης Πλεξουσάκης, καθώς και οι εκπρόσωποι των συνεκθετών με στελέχη και προμηθευτές συνεδριακού τουρισμού των ΗΠΑ, διαπιστώθηκε ότι η Ελλάδα συνεχίζει να αποτελεί έναν από τους γρηγορότερα αναπτυσσόμενους προορισμούς σε ζήτηση για τον συγκεκριμένο τουριστικό κλάδο, αλλά και τον τουρισμό πολυτελείας.

Συνολικά, στην έκθεση συμμετείχαν 5.758 buyers από 75 χώρες και στη διάρκειά της πραγματοποιήθηκαν 85.000 one-on-one συναντήσεις, ενώ την επισκέφθηκαν περίπου 16.000 άτομα.

