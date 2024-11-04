Ανήλικοι διέσυραν συμμαθήτριές τους, με ψεύτικες γυμνές φωτογραφίες 

Δύο ανήλικα, 13χρονα αγόρια συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από καταγγελία ότι ανήρτησαν σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης μία ψεύτικη φωτογραφία, στην οποία απεικονίζονταν γυμνές δύο 14χρονες συμμαθήτριές τους.

Όπως έγινε γνωστό, τα δύο κορίτσια απευθύνθηκαν με τους γονείς τους στην Αστυνομία, καταγγέλλοντας ότι φωτογραφία που είχαν αναρτήσει σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, όπου οι ίδιες εμφανίζονταν κανονικά ντυμένες, υπέστη επεξεργασία, με αποτέλεσμα να φαίνονταν με γυμνά σώματα.

Η συγκεκριμένη επεξεργασμένη εικόνα, μάλιστα, αναρτήθηκε σε διαδικτυακή ομάδα συνομιλιών μαθητών.

Από την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε φαίνεται να προέκυψε ότι, ο ένας από τους ανήλικους απέστειλε τη φωτογραφία στον άλλο, που με τη σειρά του την «ανέβασε» στη διαδικτυακή ομάδα.

Οι 13χρονοι παρουσιάστηκαν, συνοδεία των γονέων και συνηγόρων τους, στην αστυνομία και συνελήφθησαν.

Οι δύο ανήλικοι οδηγούνται στον εισαγγελέα για εκδικητική πορνογραφία, πορνογραφία ανηλίκων και παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

