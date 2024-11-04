Ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο να μη προσεγγίσει τη 17χρονη κόρη του έως την εκδίκαση της υπόθεσης, αφέθηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, ο 40χρονος ιερέας που συνελήφθη μετά από καταγγελία της ανήλικης ότι τη χαστούκισε.

Το δικαστήριο αποφάσισε επιπλέον για τη 17χρονη να μείνει προσωρινά με τη μητέρα της.

Ο ιερέας συνελήφθη και παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, ύστερα από καταγγελία της 17χρονης κόρης του ότι άσκησε σωματική βία εναντίον της.

Εις βάρος του 40χρονου ιερέα ασκήθηκε ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακή απλή σωματική βλάβη ενώπιον ανήλικου μέλους της οικογένειας, ενώ η εισαγγελέας ζήτησε να εξαχθούν αντίγραφα της δικογραφίας και να τεθούν υπόψη του εισαγγελέα ανηλίκων.

Όπως κατήγγειλε η 17χρονη, ύστερα από καβγά, ο πατέρας της τη χαστούκισε δύο φορές, μπροστά στη 15χρονη αδελφή της.

Κατά την ίδια καταγγελία, το περιστατικό συνέβη, χθες το μεσημέρι, στο σπίτι τους (σε χωριό της Θεσσαλονίκης), όπου ο ιερέας διαμένει μαζί με τα τέσσερα από τα πέντε ανήλικα παιδιά του, που έχει αποκτήσει με την 35χρονη πρώην σύζυγο του.

Κατά πληροφορίες, ο 40χρονος κατέθεσε με τη σειρά του μήνυση εις βάρος της 17χρονης, ισχυριζόμενος ότι τον απείλησε με μαχαίρι.

Με προφορική εντολή εισαγγελέα, η ανήλικη αφέθηκε ελεύθερη μετά τη σύλληψή της.

