Την προσπάθεια για μείωση ρύπων, αθόρυβες μετακινήσεις, εξοικονόμηση πόρων και καθαρότερο αέρα για όλους εντείνει ο ΟΑΣΘ, που ήδη έχει 110 ηλεκτρικά λεωφορεία στους δρόμους, ενώ σε 12 μήνες από σήμερα θα δρομολογήσει και νέα οχήματα.

«Τα ηλεκτρικά λεωφορεία μας είναι μηδενικών εκπομπών. Μόνο ένα από αυτά γλυτώνει την πόλη από 8,1 κιλά PM2.5 μέσα σε έναν χρόνο», ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΘ, Κώστας Ταγγίρης, προσθέτοντας ότι «σε μόλις 11 μήνες, ο ΟΑΣΘ κατανάλωσε 2,45 εκατ. λίτρα πετρελαίου λιγότερα και εξοικονόμησε πάνω από 3,7 εκατ. ευρώ σε καύσιμα. Ακόμα και με το αυξημένο κόστος φόρτισης (1,26 εκατ. ευρώ για το ίδιο διάστημα), το τελικό οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατ. ευρώ».

Σε ανακοίνωση του οργανισμού ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, διευκρινίζεται ότι «τρέχει» ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια 50 νέων, αρθρωτών, ηλεκτρικών λεωφορείων και 25 φορτιστών. Αυτά τα οχήματα-τεχνολογικά κομψοτεχνήματα θα έχουν αυτονομία 200 χλμ, θα είναι πλήρως προσβάσιμα, θα χωρούν τουλάχιστον 118 επιβάτες και θα εξυπηρετούν τις πολυπληθείς συνοικίες που δεν καλύπτονται από το μετρό.

Η παράδοση των οχημάτων προγραμματίζεται για τον Ιούνιο του 2026. «Η αναβάθμιση συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς. Αλλάζουμε τα πάντα στις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης. Δημιουργούμε νέες συνθήκες, νέα δεδομένα», σημείωσε ο κ. Ταγγίρης. Τα νέα λεωφορεία, όπως πρόσθεσε, θα ενταχθούν στις γραμμές κορμού και θα εξυπηρετούν τις πολυπληθείς συνοικίες της πόλης, οι οποίες δεν εξυπηρετούνται από το μετρό.

Τα οφέλη της εξοικονόμησης με αριθμούς

Η ηλεκτροκίνηση, εκτός από τα περιβαλλοντικά οφέλη, έφερε στον ΟΑΣΘ και συνεχίζει να φέρνει, εξοικονόμηση καυσίμων και χρημάτων.

Από τον Ιούνιο του 2024 έως και τον φετινό Απρίλιο, δηλαδή μέσα σε χρονικό διάστημα 11 μηνών, ο ΟΑΣΘ σύμφωνα με τον οργανισμό, μείωσε κατά 2.456.631 τα λίτρα πετρελαίου κίνησης που κατανάλωσε, σε σχέση με πέρσι, εξοικονομώντας χρήματα και, κυρίως, βελτιώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμά του.

Ειδικότερα, από τον Ιούνιο του 2023 έως και τον Απρίλιο του 2024 τα λεωφορεία του ΟΑΣΘ κατανάλωσαν 9.207.099 λίτρα πετρελαίου, ενώ κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα 2024 - 2025, η κατανάλωση ήταν 6.750.468 λίτρα, μειωμένη, δηλαδή, κατά περίπου 27%. Ο οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, ως απόρροια της μείωσης στην κατανάλωση πετρελαίου, μείωσε και το κόστος προμήθειας πετρελαίου.

Έτσι, ενώ από τον Ιούνιο του 2023 έως και τον Απρίλιο του 2024 δαπάνησε 11.255.843,40 ευρώ για καύσιμα, κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2024 - 2025, το ποσό «έπεσε» στα 7.549.993,62 ευρώ. Δηλαδή, σε 11 μήνες, ο ΟΑΣΘ εξοικονόμησε περισσότερα από 3,7 εκατ. ευρώ.

Στον αντίποδα, ο οργανισμός αύξησε το κόστος για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, το οποίο, μόνο για τη φόρτιση των ηλεκτρικών λεωφορείων για την περίοδο από τον Ιούνιο του 2024 έως και τον Απρίλιο του 2025 ανήλθε σε 1.263.160,64 ευρώ. Και πάλι, όμως, η εξοικονόμηση πόρων και χρημάτων είναι σημαντικότατη. Μάλιστα, το ετήσιο όφελος για τον ΟΑΣΘ εκτιμάται σε 3 εκατ. ευρώ.

