Μάτι: Στη φυλακή τέσσερις, χρηματικές ποινές για έξι

Στη φυλακή οδηγούνται οι Σωτήρης Τερζούδης (τότε αρχηγός της Πυροσβεστικής), Βασίλης Ματθαιόπουλος (τότε υπαρχηγός), Ιωάννης Φωστιέρης (τότε επικεφαλής του ΕΣΚΕ) και Ιωάννης Καπάκης (τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας) για να εκτίσουν την ποινή των 5 ετών που τους επιβλήθηκε από το τριμελές εφετείο πλημμελημάτων στη δίκη για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι.

«Για τους 4 κατηγορούμενους επιβάλλεται η ποινή άνευ αναστολής, άνευ μετατροπής καθώς θεωρούνται ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων και θα αιτιολογήσουμε στην απόφαση μας περαιτέρω» είπε η πρόεδρος.

Για τους υπόλοιπους 6 κατηγορούμενους η ποινή μετατράπηκε σε χρηματική ανά 10 ευρώ την ημέρα.

Νωρίτερα, η εισαγγελέας είχε πει: «Να εκτιθεί η ποινή για τους 4 αυτούς κατηγορούμενος και να μη μετατραπεί. Προτείνω αυτό με την πεποίθηση ούτε μέχρι σήμερα ουδείς εξ αυτών έχει αναγνώρισε στο ελάχιστο την ευθύνη αυτής της πράξης και το κόστος των παραλείψεων τους για τους πολίτες που είχαν καθήκον να προστατεύουν λόγω των καθηκόντων τους»

Χρηματικές ποινές για 6

Το δικαστήριο αποφάσισε τη μετατροπή της ποινής των 238 ετών προς 10 ευρώ ημερησίως για τους

Χρήστο Γκολφίνο, τότε Διευθυντή του «199»,

Φίλιππο Παντελεάκο, τότε διευθυντή του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας,

Δαμιανό Παπαδόπουλο τότε Διοικητή του Πυροσβεστικού Σταθμού Νέας Μάκρης,

Νίκο Παναγιωτόπουλο, τότε Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών και

Χαράλαμπο Χιώνη τότε Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανατολικής Αττικής.

Με την ίδια απόφαση αποφάσισε τη μετατροπή της ποινής και για τον Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο προς 10 ευρώ ημερησίως.

