Πρώτη μέρα εφαρμογής του μέτρου για το «σχολικό καλάθι» και σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο e-katanalotis από τις υπόχρεες επιχειρήσεις προκύπτει μεσοσταθμική μείωση του κόστους για το νοικοκυριό μεγαλύτερης του 5%.

Επισημαίνεται πως οι μειώσεις τιμών κατά μέσο όρο φτάνουν και στο 10% σε μεγάλες αλυσίδες, ενώ υπάρχουν και προϊόντα που πωλούνται με πολύ μεγαλύτερη μείωση από πέρυσι.

Όπως ανέφερε το Υπουργείο Ανάπτυξης, παρακολουθεί στενά την πορεία της αγοράς με καθημερινούς ελέγχους για την τήρηση των μέτρων. Η προσπάθεια για την αποκλιμάκωση των τιμών συνολικά και την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος της μέσης ελληνικής οικογένειας συνεχίζεται.

