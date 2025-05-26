Καταδικασμένος σε κάθειρξη 15 ετών από δικαστήριο της Βόρειας Μακεδονίας για δολοφονία που φέρεται να διέπραξε πριν από 28χρόνια στη γειτονική χώρα, συνελήφθη στην Κατερίνη.

Πρόκειται για 60χρονο, υπήκοο Βόρειας Μακεδονίας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.

Σύμφωνα με τα διωκτικά έγγραφα των αρχών της Βόρειας Μακεδονίας, το έγκλημα τελέστηκε τον Νοέμβριο του 1997 με θύμα έναν 37χρονο ομοεθνή του. Ο 60χρονος εκζητούμενος, κατά τα ίδια έγγραφα, φέρεται να προκάλεσε τεχνηέντως τροχαίο ατύχημα, και όταν το θύμα βγήκε από το όχημά του, έβαλλε εναντίον του με όπλο.

Για το έγκλημα βρέθηκε αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη της γειτονικής χώρας και καταδικάστηκε το 1998 σε 15ετή κάθειρξη.

Ο 60χρονος φαίνεται να διέφυγε στο εξωτερικό, ζώντας για πολλά χρόνια στην Τουρκία και τη Βουλγαρία, όπως αναφέρουν δικαστικές πηγές.

Οδηγείται στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για να δρομολογηθεί η διαδικασία που αφορά το αίτημα έκδοσής του στην πατρίδα του.

Πηγή: skai.gr

