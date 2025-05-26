Αναστέλλονται προσωρινά τα δρομολόγια του Οδοντωτού, λόγω κατολισθήσεων επί της γραμμής, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train.

Επίσης, σύμφωνα με την εταιρεία, σήμερα το πρωί η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο 1330 (Διακοπτό-Καλάβρυτα), ακινητοποιήθηκε στην περιοχή της Τρικλιάς, λόγω κατολισθήσεων επί της γραμμής.

Η αμαξοστοιχία με 105 επιβάτες επέστρεψε με ασφάλεια στο Διακοπτό.

Πηγή: skai.gr

