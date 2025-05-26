Αναστέλλονται προσωρινά τα δρομολόγια του Οδοντωτού, λόγω κατολισθήσεων επί της γραμμής, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train.
Επίσης, σύμφωνα με την εταιρεία, σήμερα το πρωί η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο 1330 (Διακοπτό-Καλάβρυτα), ακινητοποιήθηκε στην περιοχή της Τρικλιάς, λόγω κατολισθήσεων επί της γραμμής.
Η αμαξοστοιχία με 105 επιβάτες επέστρεψε με ασφάλεια στο Διακοπτό.
Πηγή: skai.gr
- Καταγγελία στον ΣΚΑΪ: Θα γίνουν οι προγραμματισμένες πληρωμές τέλος Μαΐου στον αγροτικό κόσμο;
- Διαχειριστής Σχολικής Επιτροπής υπεξαίρεσε 75.000 ευρώ από τον Δήμο Αθηναίων - Δούκας: Όποιος βάζει χέρι στο δημόσιο χρήμα, τιμωρείται
- Τραγωδία στη Ρόδο: Έγκυος στον 7ο μήνα έχασε τη ζωή της από ανεύρυσμα - Το μωρό της μεταφέρθηκε στην Αθήνα
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.