Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε, μετά την απολογία του ο 50χρονος πατέρας των δύο ανήλικων παιδιών, ηλικίας 5 και 6 ετών που κακοποιήθηκαν στη Λάρισα.

Οι περιοριστικοί όροι που το επιβλήθηκαν περιλαμβάνουν την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και την εμφάνισης στο Α. Τ. κάθε δεκαπενθήμερο, σύμφωνα με το onlarissa.

O δικηγόρος του 50χρονου σε δηλώσεις του ανέφερε πως τα στοιχεία της δικογραφίας είναι ελλιπή και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να καταδείξουν ανοχή για τις συγκεκριμένες πράξεις. «Η ανάκριση έχει ακόμα βάθος και δρόμο. Πιστεύω θα έρθουν και άλλα στοιχεία».

Υπενθυμίζεται πως η μητέρα των παιδιών είχε κατηγορήσει τον πατέρα για την κακοποίησή τους, ενώ τα αδελφάκια έδειξαν ως βασανιστή τους τον 50χρονο σύντροφό της, ο οποίος έχει προφυλακιστεί, όπως και η 32χρονη.

