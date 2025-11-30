Τον δρόμο για τα μπλόκα έχουν πάρει οι αγρότες σήμερα στη Θεσσαλία αλλά και άλλες πόλεις της χώρας. Στην Καρδίτσα από το μεσημέρι κατευθύνονται με τα τρακτέρ τους στον Ε65, ανοίγοντας τον «χορό» των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Τα τρακτέρ διασχίζουν την Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης – Λάρισας, ενώ την πομπή ακολουθούν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Παράλληλα, στον κόμβο της Νίκαιας αναμένεται σήμερα στη 1 το μεσημέρι να παραταχθούν τα τρακτέρ από τη Λάρισα, την Ελασσόνα, τον Τύρναβο, την Αγιά και τα Φάρσαλα και σύμφωνα με τον πρόεδρο Αγροτικού Συνεταιρισμού Πλατυκάμπου, έχουν σκοπό να βγουν στην Εθνική Οδό και να την καταλάβουν.

Η συμμετοχή αναμένεται ιδιαίτερα μεγάλη ενώ για πρώτη φορά ύστερα από χρόνια δεν θα υπάρχουν διάσπαρτα μπλόκα σε διάφορες περιοχές, αλλά δύο μεγάλα και οργανωμένα σημεία κινητοποίησης, αναφέρει το thesspost.

Σημειώνεται ότι σύσσωμος ο αγροτικός κόσμος διαμαρτύρεται για τις καθυστερήσεις στην καταβολή ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το υψηλό κόστος παραγωγής και τις χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων τους.

Μπλόκα έστησαν σήμερα οι αγρότες και στον Ορχομενό, όπως φαίνεται στις εικόνες του πρακτορείου Eurokinissi:

Αντίστοιχες κινητοποιήσεις κάνουν οι αγρότες και σε άλλες περιοχές της χώρας, όπως Κομοτηνή και Ημαθία.

Μπλόκα στο εθνικό δίκτυο και αποκλεισμός του λιμανιού του Βόλου τις επόμενες ημέρες

Παράλληλα, το βράδυ της Παρασκευής, οι αγρότες των Τρικάλων αποφάσισαν να σχηματίσουν μπλόκο την ερχόμενη Τετάρτη στον κόμβο Μεγαλοχωρίου, έξω από τα Τρίκαλα. Όπως λένε όμως θα έχουν τον βλέμμα τους στον αποκλεισμό του Ε65 που περνάει έξω από την πόλη. Ενδεχομένως την ερχόμενη εβδομάδα να υπάρξει και ένα ακόμη μπλόκο στον νομό Τρικάλων από αγρότες του Ζάρκου, πάνω στον οδικό άξονα Λάρισας – Τρικάλων.

Επιπρόσθετα αγρότες της Μαγνησίας έχουν ανακοινώσει πως μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου θα προχωρήσουν στον αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου.

Πηγή: skai.gr

