Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Έκλεψαν 3,5 τόνους κάρβουνα (εφόδια για το Πάσχα) από μάντρα στους Θρακομακεδόνες

Οι δράστες παραβίασαν την είσοδο της μάνδρας κατά τη διάρκεια της νύχτας, φόρτωσαν τα κάρβουνα σε φορτηγό και εξαφανίστηκαν

καρβουνα

Εφόδια για το Πάσχα εξασφάλισαν άγνωστοι κλέφτες, οι οποίοι «σήκωσαν» 3,5 τόνους κάρβουνα από μάντρα καυσόξυλων και κάρβουνων στους Θρακομακεδόνες.

Οι δράστες παραβίασαν την είσοδο της μάνδρας, στην οδό Θρακομακεδόνων 152, πιθανότατα κατά τη διάρκεια της νύχτας, φόρτωσαν τα κάρβουνα σε φορτηγό και εξαφανίστηκαν.

Η κλοπή έγινε αντιληπτή το πρωί από τον ιδιοκτήτη, ο οποίος ειδοποίησε την αστυνομία και οι δράστες αναζητούνται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: κλοπή κάρβουνα Πάσχα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark