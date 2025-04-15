Εφόδια για το Πάσχα εξασφάλισαν άγνωστοι κλέφτες, οι οποίοι «σήκωσαν» 3,5 τόνους κάρβουνα από μάντρα καυσόξυλων και κάρβουνων στους Θρακομακεδόνες.

Οι δράστες παραβίασαν την είσοδο της μάνδρας, στην οδό Θρακομακεδόνων 152, πιθανότατα κατά τη διάρκεια της νύχτας, φόρτωσαν τα κάρβουνα σε φορτηγό και εξαφανίστηκαν.

Η κλοπή έγινε αντιληπτή το πρωί από τον ιδιοκτήτη, ο οποίος ειδοποίησε την αστυνομία και οι δράστες αναζητούνται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

