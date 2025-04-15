Στην Κέρκυρα βρίσκεται το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» και από σήμερα Μεγάλη Τρίτη 15 Απριλίου έως και τη Μεγάλη Πέμπτη, η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής βγαίνουν ζωντανά από το νησί των Επτανήσων για να μοιραστούν με τους τηλεθεατές του ΣΚΑΪ την ομορφιά του, τη φιλοξενία των κατοίκων του αλλά και τα προβλήματά του.

Μελωδίες από τα μαντολίνα και γλυκές καντάδες στους δρόμους της Κέρκυρας. Ζούμε και χαιρόμαστε την παράδοση που είναι αδιάρρηκτα συνδεδεμένη με τα Ιόνια Νησιά.

Εμβληματικά, όμορφα κτήρια που κοσμούν την πόλη της Κέρκυρας, αναζητούν τη χαμένη αίγλη τους. Εμφανής η εγκατάλειψη σε πολλά από αυτά. Η αποκατάστασή τους είναι ζητούμενο από όλους, για λόγους ασφαλείας αλλά και αισθητικής. Ποια είναι η ιστορία τους και πώς γίνεται να αναστραφεί η παρακμή;

Οι Οθωνοί τον χειμώνα ησυχάζουν και ο μοναδικός αστυνομικός του νησιού, που όταν χρειαστεί κάνει και τον πυροσβέστη, έχει μέρες που βλέπει μόνο τους λιμενικούς. Οι περιπολίες τους γίνονται στα Διαπόντια Νησιά με άγρυπνο βλέμμα. Μαζί τους γνωρίζουμε ό,τι αφορά τις αποστολές τους.

Διαπρέπει το ελληνικό κρίκετ στον κόσμο και η Κέρκυρα είναι πολύ υπερήφανη γι’ αυτό. Οι δύο εθνικές μας ομάδες, ανδρών και γυναικών, έχουν έδρα στο νησί. Παίζουμε κρίκετ μαζί με τους αθλητές και μαθαίνουμε αυτό το ιδιαίτερο αγώνισμα.

Πρωταθλητές της Εθνικής Ομάδας Στίβου προπονούνται στο Εθνικό Στάδιο Κέρκυρας που τα αποδυτήριά του είναι σε κοντέινερ, οι κερκίδες κατεστραμμένες, ο χώρος προπόνησης και ο εξοπλισμός επισφαλείς. Οι σπουδαίοι αθλητές του νησιού αναγκάζονται να «μεταναστεύουν» συχνά για την προετοιμασία τους.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

