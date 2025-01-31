Υλοποιώντας την απόφαση της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου στον κόμβο του Ε65 αγρότες και κτηνοτρόφοι με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα πραγματοποίησαν το πρωί σήμερα, Παρασκευή παράσταση διαμαρτυρίας για την τιμή του αγροτικού ρεύματος στο κτίριο του ΔΕΔΔΗΕ και της ΔΕΗ στην Καρδίτσα.

Σύμφωνα με το karditsalive.net, ο πρόεδρος της ΕΟΑΣΚ κ. Κων. Τζέλλας αφού μίλησε στους αγρότες - κτηνοτρόφους που συμμετείχαν στην κινητοποίηση τονίζοντας την ανάγκη να διεκδικήσουν το αίτημα για φτηνή ενέργεια που είναι ζωτικής σημασίας για την μείωση του κόστους παραγωγής, μπήκε στα γραφεία της ΔΕΗ συνοδευόμενος και από άλλους συναδέλφους του και επέδωσε το υπόμνημα με τα αιτήματα των αγροτών.

Στο υπόμνημα των αγροτών του μπλόκου στον κόμβο του Ε65 που απευθύνεται προς ΔΕΗ- ΔΕΔΔΗΕ Καρδίτσας αναφέρονται τα εξής:

«Οι αντιλαϊκές πολιτικές που εφαρμόστηκαν διαχρονικά απ' όλες τις κυβερνήσεις και στην ενέργεια, με την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, έφεραν σε ακόμη ποιο δυσχερή θέση τους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους και τ' άλλα λαϊκά στρώματα, με τις επανωτές αυξήσεις στα τιμολόγια και την υποστελέχωσή της, με την μη συντήρηση του δικτύου, κλπ.

Από την μια κερδίζουν οι μεγάλες επιχειρήσεις και οι εταιρίες που επένδυσαν στην ενέργεια και από την άλλη έχασαν όλα τα λαϊκά νοικοκυριά.

Επειδή καταγράφονται μεγάλες καθυστερήσεις (από την άνοιξη κυρίως) στην επισκευή βλαβών στο δίκτυο, ενώ έχει ενταθεί και η καταστροφή μετασχηματιστών και είναι κρίσιμη περίοδο για την άρδευση των καλλιεργειών που ξεκινάει την καλοκαιρινή περίοδο.

Άμεσα πρέπει να ξεπεραστεί το πρόβλημα με τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων (στελέχωση υπηρεσιών, ανταλλακτικά κλπ), γιατί σε αντίθετη κατεύθυνση θα υπάρχουν καθυστερήσεις στην άρδευση με γενικευμένες καταστροφές στις καλλιέργειες με συνέπειες στο ήδη μικρό εισόδημα επιβίωσης των αγροτοκτηνοτρόφων.

-Να παρθούνε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την άμεση επίλυση των παραπάνω προβλημάτων.

-Πλαφόν 0,07 λεπτά/Kwh στο αγροτικό ρεύμα, κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Φθηνή ενέργεια για τα χωράφια, τους στάβλους, τα σπίτια μας.

-Να μπούνε σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών οι αγροτοκτηνοτρόφοι που τους ήρθαν ενιαία οι λογαριασμοί αγροτικού ρεύματος του 2023 και 2024 λόγο των καταστροφικών πλημμυρών.

-Να καταργηθούν τα πάγια χαράτσια και η μηνιάτικη χρέωση στα αγροτικά τιμολόγια.

-Να μην γίνει καμία διακοπή ρεύματος σε αγροτοκτηνοτροφική μονάδα ή νοικοκυριό.

Αγωνιζόμαστε, μένουμε δυνατοί, παλεύουμε για την επιβίωσή μας.»

Οι επόμενες δράσεις

Βγαίνοντας από τα γραφεία της ΔΕΗ-ΔΕΔΗΕ ο Γ.Γ. της ΕΟΑΣΚ κ. Γ. Τσιούτρας ενημέρωσε τους συναδέλφους τους για τα όσα ανέφεραν προς τα στελέχη της ΔΕΗ και κάλεσε όλους να συνεχίσουν τον αγώνα συμμετέχοντας στις δράσεις που προγραμματίζονται αύριο με την πανθεσσαλική κινητοποίηση σε σταθμούς διοδίων, όπου οι αγρότες θα σηκώσουν τις μπάρες για να περνάει ο κόσμος ελεύθερα και το πρωί της Κυριακής με το ανοιχτό κάλεσμα στους φορείς του νομού, ενώ ανακοίνωσε και την επόμενη δράση που θα είναι το πρωί της Δευτέρας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Στο κέντρο της Λάρισας με τα τρακτέρ

Η Συντονιστική Επιτροπή του Μπλόκου της Γυρτώνης οργανώνει συγκέντρωση με τρακτέρ στην κεντρική πλατεία της Λάρισας σήμερα, Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, ενώ το Σάββατο οι αγρότες θα πραγματοποιήσουν κινητοποίηση σε σταθμούς διοδίων ανά τη Θεσσαλία, και θα σηκώσουν τις μπάρες για να περνάει ελεύθερα ο κόσμος.

Κινητοποιήσεις των αγροτών και στη Μεσσηνία

Στη Μεσσηνία, το πρώτο μπλόκο έχει στηθεί στον κόμβο της Μεσσήνης τις τελευταίες ημέρες, ενώ την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ακολουθήσουν οι αγρότες του Χανδρινού και των Γαργαλιάνων.

Για το λόγο αυτό ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού πραγματοποιεί σήμερα το απόγευμα συνέλευση και ο αντίστοιχος σύλλογος των Γαργαλιάνων την προσεχή Κυριακή.

Πηγή: skai.gr

