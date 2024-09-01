Στον Άρειο Πάγο αύριο ο πατέρας του 19χρονου που σκοτώθηκε στο λούνα παρκ

Στον Άρειο Πάγο θα μεταβεί αύριο ο πατέρας του 19χρονου που έχασε τη ζωή του σε λούνα παρκ στη Χαλκιδική όπου θα συναντηθεί με την εισαγγελέα Γεωργία Αδειλίνη.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ο Προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης έδωσε εντολή προκειμένου να γίνει ο τεχνικός έλεγχος στο μοιραίο Λούνα Παρκ, από πιστοποιημένο μηχανικό, μετά το αίτημα της οικογένειας του 19χρονου.

Στις δηλώσεις του ο πατέρας του 19χρονου είχε δηλώσει ότι «η Δικαιοσύνη λειτουργεί και όποιο εμπόδιο και αν μπει θα προχωρήσει πολύ γρήγορα με αυτούς τους αξιόλογους ανθρώπους που την εκπροσωπούν, για να δικαιωθεί το κάθε παιδί που έχει χαθεί, μαζί και το παλικάρι μου, το δικό μας παιδί. Όπως αναφέρθηκε ο Προϊστάμενος, εάν είναι δυνατόν θα κληθεί και σήμερα η εταιρεία από την Αθήνα, σε συνεννόηση τον ΔΕΔΔΗΕ για να ηλεκτροδοτηθεί, για να γίνει ο έλεγχος».

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος της οικογένειας του νεαρού, Απόστολος Αγγελάκης, τόνισε σε δηλώσεις του: «Ο έκτακτος τεχνικός έλεγχος αφού πρέπει να γίνει μόνο από διαπιστευμένο φορέα. Θα γίνει επισκόπηση του τεχνικού φακέλου του επίμαχου μηχανήματος, θα ελεγχθούν τυχόν βιβλία συντήρησης εάν υπάρχουν, η συντήρηση του, ο ηλεκτρολογικός μηχανολογικός εξοπλισμός. Θα είναι το τελικό στάδιο που θα αποδείξει πλήρως τους ισχυρισμούς και θα επιβεβαιωθούν οι κακουργηματικές ευθύνες των εμπλεκομένων στην επιχείρηση».

