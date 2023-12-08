Λογαριασμός
Βίντεο ντοκουμέντο μετά την οπαδική επίθεση στου Ρέντη: Ασθενοφόρο μεταφέρει τον 31χρονο αστυνομικό

Το ασθενοφόρο αποχωρεί από το σημείο της επίθεσης συνοδεία μοτοσυκλετιστών της αστυνομίας

Ασθενοφόρο

Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Νέο βίντεο ντοκουμέντο, λίγα λεπτά μετά τη δολοφονική επίθεση με φωτοβολίδα κατά του αστυνομικού έξω από το κλειστό του Ρέντη, κυκλοφόρησε στη δημοσιότητα.

Το ασθενοφόρο, με τη συνοδεία μοτοσυκλετιστών, αποχωρεί από το σημείο της επίθεσης και μεταφερει τον 31χρονο αστυνομικό στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας.

Δείτε το βίντεο: 

