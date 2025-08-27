Στο νοσοκομείο Σάμου ανήλικος σε κατάσταση βαριάς μέθης - Δύο συλλήψεις για παράνομη πώληση αλκοόλ

Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, συνελήφθησαν από στελέχη του Λιμεναρχείου Σάμου, δύο ημεδαποί, ηλικίας 54 και 58 ετών για παράβαση του άρθρου 6 Α παρ. 1 ΣΤ. Δ΄ του Ν. 3730/2008 (Παράνομη πώληση αλκοόλ σε ανήλικους). Συγκεκριμένα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Σάμου για περιστατικό κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικο άτομο στο λιμάνι Πυθαγορείου Σάμου.

Ο ανήλικος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου, σε κατάσταση βαριάς μέθης.

Από το Λιμεναρχείο Σάμου που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθησαν ο 54χρονος ιδιοκτήτης επιχείρησης πώλησης αλκοόλ για κατανάλωση εκτός καταστήματος (Κάβα) και ο 58χρονος ιδιοκτήτης επιχείρησης λιανικής πώλησης ειδών πρώτης ανάγκης (μίνι μάρκετ), διότι πούλησαν μία φιάλη οίνου και μία συσκευασία μπύρας αντίστοιχα στον ανήλικο.

Πηγή: skai.gr

