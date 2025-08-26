Oπαδικό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη: 15 άτομα επιτέθηκαν σε ανήλικο

Οπαδικό επεισόδιο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 15 άτομα επιτέθηκαν με χρήση βίας σε ανήλικο με στόχο να του αφαιρέσουν φανέλα που έφερε διακριτικά ποδοσφαιρικής ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Οι δράστες αναζητούνται από την αστυνομία.

Την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Αθλητικής Βίας της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Πηγή: skai.gr

