Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Oπαδικό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη: 15 άτομα επιτέθηκαν σε ανήλικο

15 άτομα επιτέθηκαν με χρήση βίας σε ανήλικο με στόχο να του αφαιρέσουν φανέλα που έφερε διακριτικά ποδοσφαιρικής ομάδας της Θεσσαλονίκης

Αστυνομία

Οπαδικό επεισόδιο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 15 άτομα επιτέθηκαν με χρήση βίας σε ανήλικο με στόχο να του αφαιρέσουν φανέλα που έφερε διακριτικά ποδοσφαιρικής ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Οι δράστες αναζητούνται από την αστυνομία.

Την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Αθλητικής Βίας της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: οπαδική βία Επίθεση Θεσσαλονίκη ανήλικος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark