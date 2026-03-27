Στο νοσοκομείο με κατάγματα και εγκαύματα μωρό 10 μηνών - Έρευνες για κακοποίηση

Στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας διακομίστηκε, από το νοσοκομείο Πύργου ένα μωρό 10 μηνών, με τις αρχές να ερευνούν εάν πρόκειται για υπόθεση κακοποίησης.

Συγκεκριμένα, οι γονείς μετέφεραν το μωρό πριν από 10 ημέρες στο νοσοκομείο και οι γιατροί διαπίστωσαν πως έφερε κατάγματα στα άκρα και εγκαύματα στο σώμα του, με αποτέλεσμα να ενημερώσουν άμεσα την αστυνομία και να ξεκινήσουν οι έρευνες για να διαπιστωθεί αν έχει πέσει θύμα κακοποίησης.

Το παιδί παρέμενε όλο αυτό το διάστημα στο νοσοκομείο Πύργου, ωστόσο χθες βράδυ διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο μετά από επιδείνωση της υγείας του.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος σε δήλωσή του αναφέρει πως πρόκειται για ένα κοριτσάκι 10 μηνών που νοσηλεύεται από χθες μεσημέρι στο Καραμανδάνειο με εμφανή τραύματα που παραπέμπουν σε κακοποίηση από το οικογενειακό του περιβάλλον.

Σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο, το παιδί έχει οστεομυελίτιδα και φέρει παλαιά και νέα κατάγματα σε πόδι, χέρι και σημάδια στο σωματάκι του που παραπέμπουν σε καψίματα και δαγκώματα.

«Το βρέφος με τη μητέρα του εμφανίστηκε στο νοσοκομείο του Πύργου την Παρασκευή 13 Μαρτίου και οι γιατροί ξεκίνησαν την εξέταση του βρέφους. Η μητέρα πήρε το παιδί και εξαφανίστηκε από το νοσοκομείο φοβούμενη ότι θα ανακαλυφθεί η κακοποίηση», σημειώνει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

«Ειδοποιήθηκε η αστυνομία γιατί έθετε σε κίνδυνο το παιδί και με προφορική εισαγγελική εντολή τρεις ημέρες μετά, την Δευτέρα 16 Μαρτίου, η μητέρα γύρισε στο νοσοκομείο με τη συνοδεία αστυνομικών. Ευτυχώς, γιατί το παιδί θα πέθαινε. Το βρέφος νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο Πύργου και επειδή χρειαζόταν εξειδικευμένη ορθοπεδική φροντίδα μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο».

Στο νοσοκομείο του Πύργου μάλιστα, σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο, έγιναν εξετάσεις στη μητέρα και απεδείχθη ότι είναι ξανά έγκυος, χωρίς να το γνωρίζει. «Τι να πεις γι’ αυτούς τους γονείς;», σχολίασε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.





Πηγή: skai.gr

